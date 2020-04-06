За последние сутки в России выявлено 954 случая заболевания коронавирусом

10:58

В России за последние сутки число инфицированных коронавирусом нового типа увеличилось на 954 и теперь составляет 6343 человека.

По данным оперативного штаба по контролю за распространением заболевания, 591 случай зарегистрирован в Москве, в Подмосковье - 82 случая, в Петербурге - 35, в Коми - 31.

Умерли от коронавируса за сутки еще 2 человека - один в Подмосковье и один в Республике Коми. Общее число жертв в настоящее время - 47.

При этом число выздоровевших выросло до 406 человек. За последние сутки выписан 51 поправившийся пациент.