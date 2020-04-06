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За последние сутки в России выявлено 954 случая заболевания коронавирусом

10:58 6.04.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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В России за последние сутки число инфицированных коронавирусом нового типа увеличилось на 954 и теперь составляет 6343 человека.

По данным оперативного штаба по контролю за распространением заболевания, 591 случай зарегистрирован в Москве, в Подмосковье - 82 случая, в Петербурге - 35, в Коми - 31.

Умерли от коронавируса за сутки еще 2 человека - один в Подмосковье и один в Республике Коми. Общее число жертв в настоящее время - 47.

При этом число выздоровевших выросло до 406 человек. За последние сутки выписан 51 поправившийся пациент.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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06.04.2020, 14:18
Гость: Штурман

Чем больше тестов,то тем больше зараженных. Проверяют с признаками ОРЗ и если бы проверяли тех кто еще в начале года перенес сезонный грипп,то думаю показатели были бы еще выше так как даже после выздоровления вирус обитает в человек месяц и даже больше. Кто даст гарантию что Ковид-19 уже не начал заражать россиян сразу после новогодних праздников? Никто. Сделайте правильные выводы и не впадайте в панику вслед за мировой дуростью по этой эпидемии.
06.04.2020, 13:10
Гость: Скоро

у вас такие вопросы исчезнут, как в сша, в италии...
06.04.2020, 12:57
Гость: Русский

Читаешь статистику об умерших и приходит такая мысль: а что в мире сегодня умирают только от коронавируса? Что в мире совсем перестали лечить от других болезней или он сами по себе прекратились и остался один коронавирус?
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