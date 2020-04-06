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Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

18:23 6.04.2020
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Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.

Полностью предполагаемый календарь ЕГЭ выглядит следующим образом:
8 июня (понедельник) – география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

11 июня (четверг) – русский язык;

15 июня (понедельник) – математика базового и профильного уровня;

18 июня (четверг) – история, физика;

22 июня (понедельник) – обществознание, химия;

25 июня (четверг) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), биология;

26 июня (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");

29 июня (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");

С 1 по 11 июля будут резервные дни сдачи. "Сентябрьская волна" ЕГЭ для тех, кто не смог сдать обязательные ЕГЭ в основной период, в этом году должна пройти в один день: 22 сентября.

Темы: Министерство просвещения РФ, Образование в России
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