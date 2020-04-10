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Путин снял с должности замглавы МВД Романова

07:36 10.04.2020
Александр Романов
Фото © МВД РФ
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Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Причины увольнения генерала в указе не приводятся.

Ранее, в начале апреля, Басманный суд арестовал двух заместителей Романова — генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова. Они обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как пишет ТАСС, дело возбудил председатель СК РФ Александр Бастрыкин 1 апреля, уже на следующий день фигуранты были задержаны сотрудниками ФСБ и допрошены. После этого им было предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия"), а 3 апреля Басманный суд Москвы арестовал фигурантов на срок до 1 июня.

По данным следствия, генерал-майоры Александр Краковский и Александр Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД РФ Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на $10 млн, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - в управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, МВД России
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Комментарии читателей
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10.04.2020, 12:37
Гость: Иван Васильевич...

— Смерд!
— От смерда слышу!
— Холоп!
— Сейчас милиция разберется, кто из нас холоп!
10.04.2020, 12:33
Гость: Рыба с головы,

государство - с президента.
10.04.2020, 12:05
Гость: Зачем назначал

вора на должность?
Все комментарии (9)
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