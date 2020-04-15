РЖД отменили более ста пассажирских поездов

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Холдинг РЖД за время эпидемии коронавируса отменил более ста пассажирских поездов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании.

Так, в конце марта РЖД сократили частоту курсирования ряда пассажирских поездов, а некоторые отменить. С тех пор холдинг несколько раз корректировал график движения поездов.

С 15 апреля РЖД отменили еще 32 поезда дальнего следования и изменили периодичность курсирования еще 32 поездов. Таким образом, из-за ситуации с коронавирусом всего, с учетом последних корректировок, отменено к настоящему времени более сотни поездов внутри страны, основная масса - формирования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).

В холдинге ранее подчеркивали, что решения о корректировке графика принимаются лишь в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. Для сохранения железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами вводятся дополнительные остановки для поездов, курсирующих по маршрутам отмененных.

По данным компании, с 21 марта число воспользовавшихся железной дорогой пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось более чем в 1,5 раза. Число проданных билетов на апрель сократилось к прошлому году на 76%, на май - на 70%. При этом возвращено в четыре раза больше билетов на поездки в апреле, чем в прошлом году, а на май возврат вырос к 2019 году более чем в семь раз.

Пассажирам отмененных поездов предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты. При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг РЖД обещает незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличить предложение для пассажиров.