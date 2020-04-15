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РЖД отменили более ста пассажирских поездов

08:45 15.04.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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Холдинг РЖД за время эпидемии коронавируса отменил более ста пассажирских поездов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании.

Так, в конце марта РЖД сократили частоту курсирования ряда пассажирских поездов, а некоторые отменить. С тех пор холдинг несколько раз корректировал график движения поездов. 

С 15 апреля РЖД отменили еще 32 поезда дальнего следования и изменили периодичность курсирования еще 32 поездов. Таким образом, из-за ситуации с коронавирусом всего, с учетом последних корректировок, отменено к настоящему времени более сотни поездов внутри страны, основная масса - формирования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).

В холдинге ранее подчеркивали, что решения о корректировке графика принимаются лишь в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. Для сохранения железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами вводятся дополнительные остановки для поездов, курсирующих по маршрутам отмененных.

По данным компании, с 21 марта число воспользовавшихся железной дорогой пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось более чем в 1,5 раза. Число проданных билетов на апрель сократилось к прошлому году на 76%, на май - на 70%. При этом возвращено в четыре раза больше билетов на поездки в апреле, чем в прошлом году, а на май возврат вырос к 2019 году более чем в семь раз.

Пассажирам отмененных поездов предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты. При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг РЖД обещает незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличить предложение для пассажиров.

Темы: Железнодорожный транспорт в России, ОАО «Российские железные дороги»
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Комментарии читателей
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15.04.2020, 09:47
Гость: макар

А пусть твой приятель на выборы сходит. Проголосует, оно и легше станет. На душе. Наверняка оно любит ходить на выборы...
15.04.2020, 09:35
Гость: Саратовец

Так, в конце марта РЖД сократили частоту курсирования ряда пассажирских поездов, а некоторые отменить…
Число проданных билетов на апрель сократилось к прошлому году на 76%, на май - на 70%. При этом возвращено в четыре раза больше билетов на поездки в апреле, чем в прошлом году, а на май возврат вырос к 2019 году более чем в семь раз.
- - -
Ой как интересно, правда другое интересно. Приятель, он же простой РЖД-шник и катает состав, в апреле ужо не смог выплатить кредит в банке, так как работа обычного человека в составе поезда зависит от количества рейсов и ОПЛАЧИВАЕТСЯ только сдельно.
Есте(б)ственно эта статистика не попадет в отчеты "прорыва" правительства и никак не скажется на показателях минфи(г)на. И ни на какую поддержку от самой РЖД ни данному работнику, ни тысячам других его коллег не светит.
До ..птимизировались.
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