Дума разрешила получать российское гражданство без отказа от иностранного

14:04

Госдума 17 апреля приняла законопроект, который позволяет подать заявление на получение гражданства РФ без отказа от иностранного. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Кроме того, закон упрощает процедуру получения российского гражданства для граждан Украины, Казахстана, Белоруссии и Молдавии, неграждан Латвии и Эстонии, а также для супругов и детей граждан РФ. После принятия законопроекта им уже не нужно перед подачей документов пять лет жить на территории России. Помимо этого, гражданам вышеназванных стран теперь не нужно доказывать свое материальное положение.

Принятым законом также сокращается с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в России для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации.

В начале марта президент РФ Владимир Путин выступил с предложением реформировать миграционный режим и институт гражданства. Глава государства также предложил отменить понятие разрешения на временное проживание, которое на сегодня является ступенью перед получением вида на жительство.