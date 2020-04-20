«Газпром нефть» начала производить антисептики

19:06

Компания «Газпром нефть» в рамках программы «Антивирус» по противодействию распространению COVID-19 занялась производством антисептических растворов, которые будут поставляться в более чем 50 регионов России.

«Для производства и фасовки антисептика используются резервные мощности предприятий "Газпромнефть - смазочные материалы" в Московской области и Нижнем Новгороде», - говорится в сообщении компании.

Объем первой партии составил 85 тонн. Продукция фасуется в канистры объемом 1, 4 и 20 л.

Первые поставки антисептика были безвозмездно осуществлены медицинским учреждениям Москвы, ХМАО, ЯНАО, Омской, Оренбургской и Томской областей.