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«Газпром нефть» начала производить антисептики

19:06 20.04.2020
Фото с сайта gazprom-neft.ru
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Компания «Газпром нефть» в рамках программы «Антивирус» по противодействию распространению COVID-19 занялась производством антисептических растворов, которые будут поставляться в более чем 50 регионов России.

«Для производства и фасовки антисептика используются резервные мощности предприятий "Газпромнефть - смазочные материалы" в Московской области и Нижнем Новгороде», - говорится в сообщении компании.

Объем первой партии составил 85 тонн. Продукция фасуется в канистры объемом 1, 4 и 20 л.

Первые поставки антисептика были безвозмездно осуществлены медицинским учреждениям Москвы, ХМАО, ЯНАО, Омской, Оренбургской и Томской областей.

Темы: ОАО «Газпром Нефть»
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Комментарии читателей
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21.04.2020, 00:35
Гость: Влад 33

Ну наконец-то, Проснулись!... Спасибо конечное Газпрому, но может быть ( с такими-то возможностями!!!) Газпром ещё что-то дельное освоит для Внутреннего рынка!?..
А как же другие предприятия ? Обращаюсь к редакции КМ - Прошу больше печатать такого рода информаций об освоении и обеспечении Внутреннего рынка России различными товарами , включая ( разумеется) и товары Первой необходимости, так как задолбало видеть как иноземцы смачно торгуют всякой ( извините) дрянью, тогда как Наши - усиленно «молчат»..((..
Да, к стати - Шаурма - это обычный Гирос (- самая дешевая мексиканская еда...(((..) и делается - ооочень просто!..
Пора иноземцам и «честь знать»..
- Заполонили, завалили Барахлом(!) страну, при этом взвинтили цены..(((.., без какого-то Стиля и... - Удивляет, когда приезжаю в Россию - в чем люди ходят..(((.. Пора каток пускать и не жалея(!) давить такие «магазинчики- пиявочные».. , ну а способность и возможности у российских предприятий для этого и...- есть! Помощь «Центра» конечное понадобится, для этого надо провести изыскания, тренды, определить гранты для импульса в любой из областей .. и давать Качество при этом..(!), но этими вопросами необходимо Заниматься, мировой рынок постоянно меняется, меняется и спрос....., а этого ( даже по публикациям в СМИ) - не видно..(((.. Видно только Вирус, Украина, русофобы и склоки..).. Как-то так..
Всем удачи и не болеть!
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