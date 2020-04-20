Верховный суд начнет проводить онлайн-заседания

18:43

Верховный суд впервые в России начнет применять технологию видеосвязи при судебных заседаниях. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

Верховный суд с 2019 года изучает возможность применения во время заседаний технологии видеоконференций. Это позволит сторонам подключаться через интернет из своего офиса или дома, отметили в пресс-службе. Такой порядок будет способствовать «уменьшению рисков распространения COVID-19», указали там. «Завтра Верховный суд проведет несколько судебных процессов с использованием веб-видео-конференц-связи», — передает агентство сообщение суда.

Как отмечается, возможность такого участия в судебном заседании будет обеспечена внедрением технологии биометрической аутентификации людей по лицу и голосу. В создании такого формата заседаний принял участие российский производитель техники «Винтео». Участники процесса должны заранее направить в суд заявление и документы, подтверждающие полномочия, а также пройти аутентификацию через портал госуслуг.

В пресс-службе суда также добавили, что данная технология будет актуальна и после окончания карантина. В частности, в дальнейшем она позволит участвовать в заседании лицам с ограниченными возможностями.

Ранее в Совете Федерации подготовили законопроекты о судебных слушаниях в формате видеоконференции на фоне распространения коронавируса. 1 апреля суд в Свердловской области впервые в истории российского правосудия провел онлайн-заседание в WhatsApp.