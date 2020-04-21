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Оборот малого бизнеса упал почти на треть в первую неделю самоизоляции

12:51 21.04.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Малый и средний бизнес (МСП) за три недели самоизоляции потерял в среднем 21% еженедельного оборота по сравнению с февральскими и мартовскими показателями. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Тинькофф Банка.

Для анализа эксперты  использовали данные по входящим оборотам малых и средних предприятий, которые являются клиентами Тинькофф банка, с 30 марта по 19 апреля. Для сравнения были взяты показатели среднего недельного оборона в феврале и марте.

Сильнее всего оборот упал в первую неделю — с 30 марта по 5 апреля — на 28%. Падение на 19% наблюдалось по итогам второй недели, и на 16% — по итогам третьей. Такая динамика свидетельствует о том, что МСП сумело «адаптироваться к новым условиям и частично отыграть потери первой недели самоизоляции», считают исследователи.

Сокращение оборотов в Москве и Подмосковье в первую неделю составило 18%, в регионах — 21%. Обороты подросли к концу третьей недели, притом в регионах отскок был заметнее, чем в Москве и области (17% против 13%). По словам экспертов, на это оказывают влияние разные ограничительные меры в зависимости от региона.

В первой половине апреля объем входящих оборотов МСП сократился на 22% относительно уровней конца марта, следует из платежной аналитики корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка. В Альфа-банке поделились, что у их клиентов – представителей МСП сильнее всего обороты сократились в первую нерабочую неделю — на 25–30% по сравнению со средним показателем за февраль–март. 

Темы: Коронавирус, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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21.04.2020, 16:54
Гость: ABCD

Под шумок коронобесия в РФ власть пытается уничтожить теневой рынок мелкого бизнеса, путём уничтожения самого мелкого бизнеса (вместе с теми, кто это практикует) И "эпидемию" будут продлевать до тех пор, пока власть все свои цели не достигнет. Сейчас власть пытается заставить народ вывернуть свои заначки под матрасом и выкинуть в торговые сети их сбережения которые они копили дома, не неся их в банки а в кубышке. Это очевидно. Народу сейчас просто выкручивают руки, оставив без средств к существованию, без работы. Власть естественно швыряет в толпу обычные для неё обещания "варенье на завтра, а сегодня потерпите.."
Если США реально помогают народу у себя в месяц на миллиард баксов, то в РФ всю помощь народу от власти можно оценить в 0,01% от ВВП. И то, деньги получают не крокетные люди а чиновники на некие "программы". Уже можно было бы напечатать талоны на продукты и просто раздать их людям. Но нет, уже второй месяц власть наблюдает как корчится этот народ.
21.04.2020, 14:16
Гость: Молодой и не евгей

А что нужно миру ? Цифровой ГУЛАГ и вечный царь ? Может равенство в нищете? Плавали, знаем.
21.04.2020, 14:08
Гость: а есть ли

вообще этот малый бизнес в стране, где космические кредиты на открытие и ведение бизнеса. Вспоминаются пропагандистские заявления Медведева - типа "хватит кошмарить бизнес"
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