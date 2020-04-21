Оборот малого бизнеса упал почти на треть в первую неделю самоизоляции

12:51

Малый и средний бизнес (МСП) за три недели самоизоляции потерял в среднем 21% еженедельного оборота по сравнению с февральскими и мартовскими показателями. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Тинькофф Банка.

Для анализа эксперты использовали данные по входящим оборотам малых и средних предприятий, которые являются клиентами Тинькофф банка, с 30 марта по 19 апреля. Для сравнения были взяты показатели среднего недельного оборона в феврале и марте.

Сильнее всего оборот упал в первую неделю — с 30 марта по 5 апреля — на 28%. Падение на 19% наблюдалось по итогам второй недели, и на 16% — по итогам третьей. Такая динамика свидетельствует о том, что МСП сумело «адаптироваться к новым условиям и частично отыграть потери первой недели самоизоляции», считают исследователи.

Сокращение оборотов в Москве и Подмосковье в первую неделю составило 18%, в регионах — 21%. Обороты подросли к концу третьей недели, притом в регионах отскок был заметнее, чем в Москве и области (17% против 13%). По словам экспертов, на это оказывают влияние разные ограничительные меры в зависимости от региона.

В первой половине апреля объем входящих оборотов МСП сократился на 22% относительно уровней конца марта, следует из платежной аналитики корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка. В Альфа-банке поделились, что у их клиентов – представителей МСП сильнее всего обороты сократились в первую нерабочую неделю — на 25–30% по сравнению со средним показателем за февраль–март.