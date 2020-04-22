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В Крыму нашли тело замглавы департамента культуры Москвы

15:47 22.04.2020
Леонид Ошарин
Фото: пресс-служба Театра Маяковского
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В Крыму нашли мертвым заместителя руководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

Ранее о том, что Ошарин пропал в Ялте написала на своей странице в Facebook его дочь Анастасия.

Сообщалось, что последний раз чиновника видели в Ялте 30 марта. Он приехал в город на такси из Краснодарского края, после чего на связь не выходил.

Поиски чиновника вели полиция и добровольцы.

Как пишет агентство "Интерфакс", в крымском управлении СКР, не называя имени умершего, сказали, что житель Москвы найден мертвым в арендованной квартире. Признаков насильственной смерти на теле, по предварительным данным, не обнаружено.

До своего назначения на должность заместителя руководителя Департамента культуры Москвы Леонид Ошарин был директором Московского академического театра им. Маяковского, директором театра «Et Cetera» и руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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22.04.2020, 20:43
Гость: по-евгейски мудр

этот Старый евrей!!
22.04.2020, 20:39
Гость: ну, до чего же

глубокомысленно, стокер!
22.04.2020, 19:47
Гость: stalker

Не иначе как опять коронавирус. Надо было соблюдать режим самоизоляции в Москве, а не по курортам шляться.
Все комментарии (11)
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