В Крыму нашли тело замглавы департамента культуры Москвы

15:47

В Крыму нашли мертвым заместителя руководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

Ранее о том, что Ошарин пропал в Ялте написала на своей странице в Facebook его дочь Анастасия.

Сообщалось, что последний раз чиновника видели в Ялте 30 марта. Он приехал в город на такси из Краснодарского края, после чего на связь не выходил.

Поиски чиновника вели полиция и добровольцы.

Как пишет агентство "Интерфакс", в крымском управлении СКР, не называя имени умершего, сказали, что житель Москвы найден мертвым в арендованной квартире. Признаков насильственной смерти на теле, по предварительным данным, не обнаружено.

До своего назначения на должность заместителя руководителя Департамента культуры Москвы Леонид Ошарин был директором Московского академического театра им. Маяковского, директором театра «Et Cetera» и руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.