В главном храме Минобороны появится мозаика с Путиным, Шойгу и Сталиным

14:23

На стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России появятся мозаичные изображения Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина.

Изображение на стенах храмов исторических событий и исторических личностей является традицией, заявил изданию РБК настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан.

«Такая традиция существует тогда, когда изображают исторические сцены из того или иного исторического периода. Понятно, что одно из таких значимых событий — присоединение Крыма. В этом присоединении участвовали первые лица государства, которые будут там изображены. Что касается Сталина, то его, скорее всего, срисовывали с исторической фотографии. Этот храм возводится в честь Победы, и не изобразить Парад Победы нельзя. Там будет еще ряд мозаичных картин с партизанами, с участниками Великой Отечественной войны, с участниками битвы 1812 года и теми лицами, которые прошли через ряд войн, связанных с историей нашего государства», — сказал Стефан.

Председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин уточнил, что решение об изображении определенных личностей принимал его совет, никаких согласований с Путиным или Шойгу не было. «Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отражающими историческую правду, откуда нельзя непроизвольно вырвать страницы», — сказал он.

Фото: соцсети