В Подмосковье полиция разогнала «антикоронавирусную» вечеринку

18:07

Житель ЖК «Бутово парк 2» в Ленинском районе Подмосковья организовал «балконную дискотеку», чтобы развлечь соседей во время режима самоизоляции, но в результате несколько десятков молодых людей вышли на улицу. Звучала громкая музыка, на детских площадках устроили танцы.

Сигнал о нарушении режима тишины поступил в местную дежурную часть. После прибытия сотрудников полиции участники вечеринки разбежались.

Организатор мероприятия установлен, прводится проверка, по результатам которой решится, как квалифицировать инцидент.

Это уже второе мероприятие, организованное одним из жителей ЖК. Как рассказал его сосоед изданию РБК, в группе района был опубликован пост о времени мероприятия, в ходе которого жители домов присылали музыку организатору, и он ее включал. При этом призывов выйти на улицу не было, люди сами шли ближе к музыке.

Первая подобная акция прошла неделю назад «спонтанно». «Активный житель организовал из окон своей квартиры. Гуляющих на улице не было, только несколько человек с собаками. Много народу было на балконах, в окнах с фонариками на телефонах, было до мурашек приятно такое видеть — единство, сплоченность. Но это был будний день. Решили повторить в субботу, пораньше, чтобы никому не мешать, спеть жизнеутверждающие песни, все вместе с детьми, и посвятить заключающую песню «Замыкая круг» медицинским работникам», — рассказала еще одна свидетель мероприятия.

Во второй раз вечеринка также предполагалось в «балконно-оконном» формате. «Наш диджей так и агитировал — зашторить окна или выключить свет, зажечь фонарики, не было призыва выходить на улицу. Во дворе оказались люди, которые и до этого не соблюдали режим самоизоляции, в основном молодежь до 20 лет. Просто они с разных уголков района пришли в одну точку. И все испортили. Теперь виноватым сделали диджея, хотя я, как и многие жители, ему очень благодарны», — сказала жительница.

Источник: vk.com/denismotorin

Олег Гавриленко, организатор дискотеки, заявил о вынужденном завершении подобных вечеров.

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«К сожалению, наша "балконная дискотека" была воспринята многими, как призыв к нарушению самоизоляции и выходу на улицу. Понимаю сейчас, какому риску они подвергли себя и окружающих. Моя инициатива поддержать тех, кто сидит ДОМА, дать им моральную разрядку, показать врачам, что мы сидим дома, превратилась по вине нетрезвых гуляк в балаган и массовое нарушение режима самоизоляции. Я вас не призывал выходить на улицу. Увы, по этой причине больше не будет подобных мероприятий. Я против такого скопления людей....», написал Гавриленко на своей страничке ВКонтакте.

Источник: vk.com/butovopark_2b