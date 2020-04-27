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Путин поручил дать регионам 200 млрд рублей на поддержку граждан и бизнеса

18:55 27.04.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Регионы в срок до 15 мая получат 200 миллиардов рублей в виде финансовой помощи. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, эти средства должны пойти на меры поддержки россиян и бизнеса. Ответственным за поручение назначен глава правительства Михаил Мишустин.

Владимир Путин также обратил особое внимание властей на стимулирование программ импортозамещения в промышленности. Согласно его распоряжению, в срок до 30 апреля кабинет министров должен предусмотреть выделение не менее 23 миллиардов рублей из федерального бюджета на помощь отечественным авиакомпаниям.

Ранее кабмин уже принял два «пакета» мер государственной поддержки отраслей, пострадавших от ограничений, введенных из-за COVID-19. В понедельник, 27 апреля, премьер-министр поручил ведомствам до конца текущей недели представить на рассмотрение предложения по поэтапной отмене ограничений.

Как писал KM.RU, малый и средний бизнес за первые три недели самоизоляции потерял в среднем 21% еженедельного оборота по сравнению с февральскими и мартовскими показателями.

Темы: Российские авиакомпании, Бизнес и предпринимательство в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.04.2020, 01:28
Гость: енто

палучается по 1428 рубликов на рыло или 20 далларов!
28.04.2020, 00:11
Гость: -0-

Нужно пустить их на демонтаж рамок и пересмотр законов
27.04.2020, 23:11
Гость: ABCD

Похоже добрый царь остаётся верен традициям. Продолжает обещать всё больше и больше. Интересно а эти 200млрд. когда чиновники в регионах превратят их в труху и купят на них себе VIP машины и оплатят ими своих командировки и отдых VIP санаториях, что из опилок от этих 200млд достанется людям? Тут по радио рассказали, что прежде чем что-то надеяться получить, нужно чиновникам кучу справок предоставить, включая справку что не болеет этим злым вирусом. Такой идиотизм только в России. Можно подумать, что с справкой "здоров" нельзя заразиться выйдя оттуда где эту справку получал, за деньги конечно. В итоге реальной помощи мало кто получит (даже эти гроши) за то соискатель в "клювике" принесёт чиновникам на себя практически всё досье. Сейчас похоже для власти это самое главное, власть маниакально собирает на каждого некое досье.
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