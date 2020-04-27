Путин поручил дать регионам 200 млрд рублей на поддержку граждан и бизнеса

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Регионы в срок до 15 мая получат 200 миллиардов рублей в виде финансовой помощи. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, эти средства должны пойти на меры поддержки россиян и бизнеса. Ответственным за поручение назначен глава правительства Михаил Мишустин.

Владимир Путин также обратил особое внимание властей на стимулирование программ импортозамещения в промышленности. Согласно его распоряжению, в срок до 30 апреля кабинет министров должен предусмотреть выделение не менее 23 миллиардов рублей из федерального бюджета на помощь отечественным авиакомпаниям.

Ранее кабмин уже принял два «пакета» мер государственной поддержки отраслей, пострадавших от ограничений, введенных из-за COVID-19. В понедельник, 27 апреля, премьер-министр поручил ведомствам до конца текущей недели представить на рассмотрение предложения по поэтапной отмене ограничений.

Как писал KM.RU, малый и средний бизнес за первые три недели самоизоляции потерял в среднем 21% еженедельного оборота по сравнению с февральскими и мартовскими показателями.