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Полицейские изъяли у аферистов 1,5 тыс незарегистрированных аппаратов ИВЛ

16:56 29.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Сотрудники ФСБ совместно с МВД РФ провели операцию по пресечению сбыта незарегистрированных аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк, в ходе операции было изъято порядка 1,5 тыс приборов. Оборудование было произведено в 1999-2000 годах, при этом у "продавцов" отсутствовали необходимые документы: сертификация, регистрация, документы об их происхождении. 

Как дополняет РИА Новости, первоначально полиция изъяла 287 аппаратов "Фаза-5НР" общей стоимостью более 200 млн рублей. Позже в ходе обысков в Костромской и Свердловской областях было изъято еще 1,5 тыс аппаратов. 

Сбыт аппаратов ИВЛ осуществлялся через город Гжель Раменского района Московской области.

Сотрудниками ФСБ и МВД РФ было задержано семеро подозреваемых. 

Возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на преступление" и "мошенничество".

Темы: Происшествия, МВД России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.04.2020, 18:17
Гость: Андрей

По видео из Московской области эти ящики с ИВЛ явно имущество Минобороны. Возможно превышен срок хранения, но после дефектации и ТО вполне могут оказаться рабочими. Мошенничество вряд ли.
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