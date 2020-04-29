Полицейские изъяли у аферистов 1,5 тыс незарегистрированных аппаратов ИВЛ

16:56

Сотрудники ФСБ совместно с МВД РФ провели операцию по пресечению сбыта незарегистрированных аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк, в ходе операции было изъято порядка 1,5 тыс приборов. Оборудование было произведено в 1999-2000 годах, при этом у "продавцов" отсутствовали необходимые документы: сертификация, регистрация, документы об их происхождении.

Как дополняет РИА Новости, первоначально полиция изъяла 287 аппаратов "Фаза-5НР" общей стоимостью более 200 млн рублей. Позже в ходе обысков в Костромской и Свердловской областях было изъято еще 1,5 тыс аппаратов.

Сбыт аппаратов ИВЛ осуществлялся через город Гжель Раменского района Московской области.

Сотрудниками ФСБ и МВД РФ было задержано семеро подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на преступление" и "мошенничество".