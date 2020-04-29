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Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев в Россию

15:57 29.04.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Глава правительства Михаил Мишустин объявил 29 апреля, что запрет на въезд иностранцев на территорию России будет продлен. Он будет действовать до того дня, когда эпидемия коронавируса будет взята под контроль.

 «До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд. Я подписал распоряжение о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена, и эпидемиологическая ситуация не улучшится», — сказал Мишустин во время заседания совета по борьбе с COVID-19.

Премьер подчеркнул, что в Россию при этом смогут въезжать иностранные специалисты для обслуживания и настройки зарубежного оборудования. Точная дата отмены запрета пока не называется.

Власти РФ закрыли въезд иностранцам и лицам без гражданства до полуночи 1 мая. Однако в список внесли ряд исключений. В частности, въезжать могли зарубежные дипломаты и их семьи, водители грузовиков, лица с визами, которые выдавались МИД России в особых случаях.

Темы: Коронавирус, Михаил Мишустин
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