Россиянам с видом на жительство за рубежом разрешили покинуть страну

23:28

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее россиянам с двойным гражданством или видом на жительство другого государства покидать страну.

Выехать из России на время ограничительных мер можно будет только один раз. Для выезда необходимо иметь документ, подтверждающий право на постоянное проживание в стране прилета, поясняет "Коммерсант".

В этом же распоряжении снимаются определенные ограничения на въезд в Россию. Ограничения отменяются для участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также лиц, участвующих в наладке и техническом обслуживании оборудования иностранного производства и внесенных в специальный список, утвержденный ФСБ.