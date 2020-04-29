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Россиянам с видом на жительство за рубежом разрешили покинуть страну

23:28 29.04.2020
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее россиянам с двойным гражданством или видом на жительство другого государства покидать страну.

Выехать из России на время ограничительных мер можно будет только один раз. Для выезда необходимо иметь документ, подтверждающий право на постоянное проживание в стране прилета, поясняет "Коммерсант".

В этом же распоряжении снимаются определенные ограничения на въезд в Россию. Ограничения отменяются для участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также лиц, участвующих в наладке и техническом обслуживании оборудования иностранного производства и внесенных в специальный список, утвержденный ФСБ.

Темы: Правительство Москвы, Правительство России
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Комментарии читателей
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30.04.2020, 05:47
Гость: нет списка

А где список россиян с двойным гражданством и видом на жительство?Народ должен знать патриотов.
30.04.2020, 05:46
Гость: Штурман

Хорошо было бы чтобы они выехали навсегда и больше не возвращались в Россию. Особенно это касается олигархов и граждан стран НАТО и Израиля. Козе понятно что люди с двойным гражданством являются агентами иностранного влияния,то есть шпионами и вредителями и именно они есть основа 5-ой колонны. Скатертью дорога!
30.04.2020, 05:18
Гость: Зачем юлить-то?

"Двойной гражданин" - что слуга двух господ:
Кому же он верен? - сам чёрт не поймёт!
Не проще ли и не честней без жеманства
Табу объявить на двойное гражданство?
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