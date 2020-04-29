Две трети россиян готовы поддержать введение режима ЧП из-за коронавируса

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Порядка двух третей россиян (65%) готовы к введению жесткого карантина и ЧП из-за пандемии, считая такую меру оправданной. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией «Ромир», которое приводят «Ведомости».

Как выяснили социологи, только 24% отнеслись бы к ужесточению мер отрицательно. При этом уже введенные меры поддерживают 58% респондентов. Против них только 13%.

В то же время со строгими ограничениями в отношении тех лиц, которые создают угрозу распространения COVID-19, солидарны 88% россиян.

Также респонденты оценили действия правительства по борьбе с вирусом. 44% россиян считают, что действия властей оправданны и соответствуют уровню угрозы, еще 27% сочли их недостаточными. В то же время чрезмерными ограничения назвали 17% россиян. Лишь 5% россиян назвали их избыточными и отметили, что для противодействия коронавирусу со стороны правительства не надо было делать ничего.

Исследование проводилось с 13 по 19 апреля в формате телефонного разговора. В соцопросе приняли участие две тысячи человек из 90 населенных пунктов в 45 регионах страны.