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Две трети россиян готовы поддержать введение режима ЧП из-за коронавируса

07:57 29.04.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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Порядка двух третей россиян (65%) готовы к введению жесткого карантина и ЧП из-за пандемии, считая такую меру оправданной. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией «Ромир», которое приводят «Ведомости».

Как выяснили социологи, только 24% отнеслись бы к ужесточению мер отрицательно. При этом уже введенные меры поддерживают 58% респондентов. Против них только 13%.
В то же время со строгими ограничениями в отношении тех лиц, которые создают угрозу распространения COVID-19, солидарны 88% россиян.

Также респонденты оценили действия правительства по борьбе с вирусом. 44% россиян считают, что действия властей оправданны и соответствуют уровню угрозы, еще 27% сочли их недостаточными. В то же время чрезмерными ограничения назвали 17% россиян. Лишь 5% россиян назвали их избыточными и отметили, что для противодействия коронавирусу со стороны правительства не надо было делать ничего.

Исследование проводилось с 13 по 19 апреля в формате телефонного разговора. В соцопросе приняли участие две тысячи человек из 90 населенных пунктов в 45 регионах страны.

Темы: Коронавирус, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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29.04.2020, 12:22
Гость: gvozd

По этой эпидемии гриппа врет власть,врут все СМИ,а отсюда и результат
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все верно.
однако разве это Впервые в истории Государство Врет и продажные сми Врут?
да они никогда Не Переставали Врать..
когда вы можете вспомнить что бы Кагал правду говорил - хоть раз?
куда Вдруг подевался этот вечный скептицизм совка на Все что делает Государство? откуда вдруг взялась эта религиозная вера в праведность Кагала?
тут одно из двух, либо население рф резко и чудовищно Поглупело, либо все эти опросы очередная Ложь.
29.04.2020, 12:16
Гость: личный опыт

Стране объявили биологическую прокси-войну, а власть как обычно меньжуется.
Пока первого нарушителя карантина и заразившего другого не расстреляют, ничего не изменится. Был вчера в "Пятерочке". В маске только я и продавцы, остальные трутся все без масок.
Ну и к чему вся эта профанация? Расстреливать пора начинать.
29.04.2020, 12:09
Гость: Страна перед угрозой вымирания,

а они продолжают врать.
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