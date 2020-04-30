На фабрике МВД начали шить медицинские маски

13:10

Одно из предприятий Министерства внутренних дел РФ было перепрофилировано под выпуск медмасок и халатов. Такое решение было принято на фоне пандемии COVID-19, рассказала ТАСС официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, было организовано снабжение территориальных органов МВД средствами индивидуальной защиты (СИЗ) через окружные управления материально-технического снабжения.

Речь идет о ФГУП «Камызякское опытно-экспериментальное специализированное предприятие № 2 МВД РФ». Оно располагается в Астраханской области, прежде здесь выпускали спецпродукцию, форменное обмундирование, а также проводились опытно-конструкторские работы.

ФГУП уже имеет удостоверение Росздравнадзора на производство одноразовых медмасок и изолирующих халатов. В ближайшее время предприятие также должно получить регистрационное удостоверение на одноразовые изолирующие костюмы.

По словам Ирины Волк, министерство разработало план распределения СИЗ по подразделениям МВД. Так, первая партия медицинских масок уже отправлена в Управление МВД России по Волгоградской области, отметила официальный представитель ведомства.