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На фабрике МВД начали шить медицинские маски

13:10 30.04.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Одно из предприятий Министерства внутренних дел РФ было перепрофилировано под выпуск медмасок и халатов. Такое решение было принято на фоне пандемии COVID-19, рассказала ТАСС официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, было организовано снабжение территориальных органов МВД средствами индивидуальной защиты (СИЗ) через окружные управления материально-технического снабжения.

Речь идет о ФГУП «Камызякское опытно-экспериментальное специализированное предприятие № 2 МВД РФ». Оно располагается в Астраханской области, прежде здесь выпускали спецпродукцию, форменное обмундирование, а также проводились опытно-конструкторские работы.

ФГУП уже имеет удостоверение Росздравнадзора на производство одноразовых медмасок и изолирующих халатов. В ближайшее время предприятие также должно получить регистрационное удостоверение на одноразовые изолирующие костюмы. 

По словам Ирины Волк, министерство разработало план распределения СИЗ по подразделениям МВД. Так, первая партия медицинских масок уже отправлена в Управление МВД России по Волгоградской области, отметила официальный представитель ведомства.

Темы: Коронавирус, МВД России
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Комментарии читателей
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30.04.2020, 22:24
Гость: Жека

Вовремя и своевременно. Пресс-секретарю МВД РФ присвоить досрочно звание генерал-лейтенанта
30.04.2020, 18:28
Гость: МВД шьет маски?

Это значит только одно,уже не выгодно грабить и воровать,выгодно наживаться на нас с вирусом.Не верьте верхогляду кремлевскому ,его полиция знает больше.
30.04.2020, 17:41
Гость: Вместо дел

шьют маски.
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