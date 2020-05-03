Задержанный в Испании экс-депутат Госдумы ждет экстрадиции

23:17

Бывший депутат Госдумы, экс-зампред правительства Ставропольского края Андрей Мурга отпущен испанскими правоохранителями под подписку о невыезде.

Бывший российский чиновник будет ждать решения об экстрадиции на свободе.

Мургу допросили по видеоконференцсвязи, забрали у него паспорт и запретили покидать страну.

Российские следственные органы объявили в международный розыск бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края в июне прошлого года, напоминает Pasmi.ru. Он обвиняется в хищении денег, выделенных из бюджета на создание сайта для продвижения продукции местных производителей.

По версии следствия, Мурга заявил представителю подрядчика, что сайт не соответствует техзаданию и потребовал вернуть 3,5 млн рублей, которые затем потратил на личные нужды.