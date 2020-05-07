В регионах внедряют системы отслеживания соблюдения масочного режима

11:38

В ряде регионов России местные власти подготовили технические средства, позволяющие контролировать соблюдение гражданами правил по социальному дистанцированию и ношению масок.

Как пишет "КоммерсантЪ", внедрение подобных технологий будет одним из условий открытия предприятий во время выхода из режима самоизоляции.

Так в Нижегородской области уже начали внедрять совместную разработку компаний Ростелеком и NtechLab на базе местной системы видеоаналитики "Оптимист". Предполагается, что алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, а информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист". Последняя же будет формировать отчеты о соблюдении требований. Доступ к этой информации будет предоставляться только уполномоченным контролирующим органам.

Отмечается, что аналогичные технологии уже применяются в Казани, где уже открылись парикмахерские и салоны красоты. Интерес к таким разработкам проявляют в Санкт-Петербурге, но пока не готовы выделять на это деньги из бюджета.

Как пишет издание, алгоритмы NtechLab также помогают контролировать режим самоизоляции в Москве.

По данным на утро 7 мая, за минувшие сутки в России зафиксирован 11 231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них на Москву приходится 6703 случая. Всего по стране насчитывается 177 160 заболевших.

За минувшие сутки было выписано 2476 человек, скончались 88 человек. Общее число умерших от коронавирусной инфекции с начала эпидемии составило 1625 человек.