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Правительство может разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты

20:34 7.05.2020
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство РФ разрабатывает законопроект, предоставляющий ему право регулировать вопросы выплаты пассажирам денег за проезд в условиях пандемии, в том числе устанавливать особенности одностороннего расторжения договора перевозки, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Валерия Васильева.

"В случае введения режима повышенной готовности или ЧС законодателям необходимо предоставить правительству РФ право регулировать вопросы выплаты пассажирам платы за проезд. И такой законопроект уже подготовлен в правительстве и в ближайшее время может быть внесен в Государственную думу для рассмотрения, он предполагает в том числе одностороннее расторжение договора о перевозке пассажира", - сказал Васильев.

Сенатор пояснил, что сейчас существуют различные варианты возврата билетов во время ЧС - предоставление сертификатов, скидки на следующие покупки, возврат средств. По его мнению, при разработке законопроекта нужно изучить все варианты и принять оптимальное решение. По словам сенатора, транспортная отрасль нуждается в поддержке, "нельзя перевозчиков оставить один на один с экономическими проблемами мирового масштаба". При этом Васильев говорит и о необходимости учитывать интересы граждан.

"В нормативном акте должен быть, на мой взгляд, прописан достаточно гибкий алгоритм. Например, дать возможность для возврата средств тем, кто в связи с пандемией потерял работу и в ближайшее время не сможет воспользоваться сертификатом даже на очень привлекательных условиях. Возможно, есть смысл сделать сертификаты не именными, а безличными, чтобы те, кто летают крайне редко по большой необходимости, люди в возрасте, могли передать сертификат детям, внукам", - подчеркнул Васильев. Он также отметил, что "ваучер должен выдаваться на достаточно долгое время, как минимум на три года".

Данный законопроект по предложению Минтранса РФ дает право правительству РФ при угрозе возникновения или при возникновении ЧС на всей территории РФ или в отдельных регионах устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд пассажира и за провоз его багажа.

Темы: Правительство России
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Комментарии читателей
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08.05.2020, 00:20
Гость: E

А можно я не буду возвращать те деньги которые я должен заплатить за коммуналку и капремонт? Ситуация то одинаковая. В уголовном кодексе публичное отбирание денег называется грабежем. Если правительство хочет помочь перевозчикам, пусть им даст денег на возврат за неиспользованные поездки . Это уже ниже плинтуса!
08.05.2020, 00:07
Гость: Евроазиец

Нет никакого геноцида. Это такая же противная западная сказка, как и миф об ордынском иге.
07.05.2020, 23:33
Гость: ABCD

Во как. Значит не по вине пассажиров но деньги не возвращаются. Наверное стоит пойти дальше и разрешить не платить налоги, ипотеку, кредиты итд..праздник у всех должен быть а не только у буржуазии.
Вообще это полное свинство уже.
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