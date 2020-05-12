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Главу одной из структур «Росатома» в Забайкалье судят за откаты от депутата

15:33 12.05.2020
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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На скамью подсудимых отправился бывший гендиректор забайкальского горно-химического предприятия, которое входит в госкорпорацию «Росатом». Топ-менеджеру вменили получение взяток от местного депутата, который получил крупный подряд от госпредприятия, пишет Pasmi.

В Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю сообщили о завершении расследования уголовного дела бывшего генерального директора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» Александра Глотова. Глотову предъявили окончательное обвинение в получении взятки в особо крупном размере, а материалы его дела уже направили в суд.

Как сообщили в следкоме, двумя годами ранее Глотов якобы договорился с директором ООО «АргуньСервисТранс» Орханом Пашаевым, который в то время был депутатом местной думы. Менеджер и депутат договорились, что Пашаев получает от ППГХО два контракта на оказание услуг по организации питания работников предприятия, а Глотов взамен получает денежную благодарность.

Сумма двух контрактов составила свыше 170 млн руб, а общая сумма, которую Глотов хотел был получить от Пашаеве, должна была составить не менее 12,5 млн руб. Следствием установлено, что в период с ноября 2017-го по май 2019 года обвиняемый успел получить от бизнесмена в качестве взяток около 8 млн руб.

Темы: Борьба с коррупцией в России
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