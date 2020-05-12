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В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

10:14 12.05.2020
Здание Госдумы РФ
Фото © KM.RU, Илья Шабардин
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В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение административной ответственности чиновников за хамство, пишет РИА Новости.

Авторами документа выступили секретарь генсовета партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Согласно проекту закона, чиновников за проявления хамства предполагается дисквалифицировать на срок до года, а при повторном случае - до двух лет. Также предлагается ввести штрафы в размере от 50 до 100 тыс рублей при первом нарушении, и от 100 до 150 тыс рублей при повторном нарушении.

Документ также предлагает изменить понятие "оскорбление". Сейчас под этим понимается "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме". Авторы законопроекта предлагают расширить формулировку словами "и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".

Соответствующие изменения предполагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Отмечается, что инициативу уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной работе.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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12.05.2020, 16:03
Гость: Александр

Просто угореть с этих законотворцев... А давайте такой закон примем, а давайте такой, а вот этакий сейчас каааак приииимеееем.....
Примите вы для один закон: ЗАКОН ЧТОБЫ ИСПОЛНЯЛИСЬ ЗАКОНЫ
а уж потом всё остальное.
Поржать с них только...
12.05.2020, 15:25
Гость: так

тем, кому сегодня очень хорошо живется, для них завтра- хоть потоп, хоть пожары, хоть эпидемии, хоть все это одновременно (что и наблюдается). Потому, что завтра может и не наступить либо завтра они могут быть уже очень далеко , под пальмами. Где птички, солнце, вода и мухи не кусают.
12.05.2020, 14:19
Гость: неври патолог

В советское время чиновников публично оскорбивших граждан обычно выгоняли с работы и даже отбирали партбилет.
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А ты смешной, хотя беда ,когда клоуны становятса штурманами.
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