В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

10:14

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение административной ответственности чиновников за хамство, пишет РИА Новости.

Авторами документа выступили секретарь генсовета партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Согласно проекту закона, чиновников за проявления хамства предполагается дисквалифицировать на срок до года, а при повторном случае - до двух лет. Также предлагается ввести штрафы в размере от 50 до 100 тыс рублей при первом нарушении, и от 100 до 150 тыс рублей при повторном нарушении.

Документ также предлагает изменить понятие "оскорбление". Сейчас под этим понимается "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме". Авторы законопроекта предлагают расширить формулировку словами "и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".

Соответствующие изменения предполагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Отмечается, что инициативу уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной работе.