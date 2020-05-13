Эксперты спрогнозировали стабилизацию посещаемости ТЦ весной 2021 года

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Посещаемость российских торговых центров может вернуться на докризисный уровень лишь в марте 2021 года. Об этом, как сообщает РИА «Новости», свидетельствует отчет консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

Прогноз был подготовлен на основе данных из других стран, которые уже начали снимать ограничения, введенные против распространения коронавируса. Частично ТЦ в России могут открыться уже в июне-июле 2020 года. Аналитики считают, что правительство может позволить работать торговым точкам fashion-сегмента и общепиту в ограниченном режиме.

Однако окончательное снятие всех ограничений для объектов торговли прогнозируется в сентябре. Как полагают специалисты, в текущем году объемы строительства новой торговой недвижимости упадут более чем на треть (35%) по сравнению с изначальным прогнозом, то есть до 180 тысячи квадратных метров. Доля свободных площадей в торговых центрах вырастет до 10–15% (в апреле — 7,6%).

Торговые центры были закрыты из-за эпидемии COVID-19. Fashion Consulting Group прогнозировала, что после снятия ограничений в Москве может закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров.