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Эксперты спрогнозировали стабилизацию посещаемости ТЦ весной 2021 года

10:33 13.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Посещаемость российских торговых центров может вернуться на докризисный уровень лишь в марте 2021 года. Об этом, как сообщает РИА «Новости», свидетельствует отчет консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

Прогноз был подготовлен на основе данных из других стран, которые уже начали снимать ограничения, введенные против распространения коронавируса. Частично ТЦ в России могут открыться уже в июне-июле 2020 года. Аналитики считают, что правительство может позволить работать торговым точкам fashion-сегмента и общепиту в ограниченном режиме.

Однако окончательное снятие всех ограничений для объектов торговли прогнозируется в сентябре. Как полагают специалисты, в текущем году объемы строительства новой торговой недвижимости упадут более чем на треть (35%) по сравнению с изначальным прогнозом, то есть до 180 тысячи квадратных метров. Доля свободных площадей в торговых центрах вырастет до 10–15% (в апреле — 7,6%).

Торговые центры были закрыты из-за эпидемии COVID-19. Fashion Consulting Group прогнозировала, что после снятия ограничений в Москве может закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров.

Темы: Коронавирус, Розничная торговля и торговые сети в России
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Комментарии читателей
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13.05.2020, 14:52
Гость: спрогнозировали стабилизацию

Точно. Будет всем ТЦ полный стабилизец.
13.05.2020, 14:37
Гость: Евгений В

Для РФ главное торговля, рынок и потребитель с карманом денег. Только вот есть и торговля, и рынок, а вот про деньги в карманах граждан забыли. Деньги надо заработать на производстве товаров для той же торговли. Но организация такого процесса власти кремля абсолютно не по уму и не по силам. Она, по "советам" международной империалистической финансовой мафии и доморощенного Гайдара, доверилась идеологии единственного способа управления страной с помощью только стихийного не управляемого рынка и ушла в полнейший аут. Не ужели Путин со своей командой, все же какие-то мозги есть, не видят полную не состоятельность своей политики? А еще хочет навечно при власти остаться.
13.05.2020, 14:26
Гость: Иван Иваныч

Да ладно, проживем как-нибудь без ТЦ Мы на шестилетнего племянника одели майку на три размера больше, и вроде ничего,ходит и щеголяет.
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