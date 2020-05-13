Собянин объявил о доплатах соцработникам и врачам интернатов

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Соцработники и медики психоневрологических интернатов и домов престарелых в столицы будут получать временные выплаты в связи с работой в период эпидемии COVID-19. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин 13 мая.

Согласно его распоряжению, врачи, находящиеся в соцучреждениях, будут получать надбавку в размере 46 тысяч рублей. Соцработники будут получать по 25 тысяч рублей, если выезжают на дом или работают в стационарах. Как пояснил Собянин, все они трудятся «на передовой, все в зоне риска».

Средства будут направлены в период с 15 апреля по 15 июля 2020 года и станут дополнением к федеральным доплатам. Документ будет подписан мэром в ближайшее время.

До этого Сергей Собянин также утвердил выплаты для лаборантов, сотрудников поликлиник и служб скорой помощи, которые участвуют в борьбе с пандемией COVID-19.

По данным на начало мая, в Москве помощь пожилым гражданам на самоизоляции оказывают около 11 тысяч волонтеров и соцработников.