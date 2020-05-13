]]>
]]>
Главная В России Новости

Собянин объявил о доплатах соцработникам и врачам интернатов

18:46 13.05.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Соцработники и медики психоневрологических интернатов и домов престарелых в столицы будут получать временные выплаты в связи с работой в период эпидемии COVID-19. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин 13 мая.

Согласно его распоряжению, врачи, находящиеся в соцучреждениях, будут получать надбавку в размере 46 тысяч рублей. Соцработники будут получать по 25 тысяч рублей, если выезжают на дом или работают в стационарах. Как пояснил Собянин, все они трудятся «на передовой, все в зоне риска».

Средства будут направлены в период с 15 апреля по 15 июля 2020 года и станут дополнением к федеральным доплатам. Документ будет подписан мэром в ближайшее время.

До этого Сергей Собянин также утвердил выплаты для лаборантов, сотрудников поликлиник и служб скорой помощи, которые участвуют в борьбе с пандемией COVID-19.

По данным на начало мая, в Москве помощь пожилым гражданам на самоизоляции оказывают около 11 тысяч волонтеров и соцработников.

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.05.2020, 22:00
Гость: Как пояснил Собянин...

... Собянин бы сначала сделал, а потом трепался.
13.05.2020, 21:00
Гость: Вова

Все болезни,в том числе психоневрологические от гельминтов-паразитов живущих внутри человеческого организма,людей нужно лечить через очищение от всяких гадов, которые и являются главными возбудителями всех болезней и расстройств.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации