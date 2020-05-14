Путин предложил создать Национальную базу генетической информации

17:11

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий 14 мая предложил создать в России Национальную базу генетической информации. Для этого, по словам президента, должны быть использованы отечественные «весомые компетенции и наработки в биоинформатике».

Согласно стенограмме на сайте Кремля, успех генетических исследований во многом определяют «цифровые технологии, доступ к массивам данных — чем больше их объем, тем достовернее, надежнее результаты». Российский лидер отметил, что, как и в сфере научного приборостроения, в этих сферах следует «обеспечить свой суверенитет».

Путин подчеркнул, что генетические технологии обладают «огромной силой», а потому нуждаются в особом контроле. По мнению президента, должен быть соблюден баланс между свободой научного поиска, интересами людей и этической составляющей. Глава государства поручил кабмину организовать финансирование такого проекта за счет средств госбюджета.

Также 14 мая стало известно, что «Роснефть» Игоря Сечина стала техпартнером проекта по созданию трех геномных центров в России. Эти организации будут работать по нескольким направлениям — биобезопасность, промышленность, сельское хозяйство и медицина. При этом Сечин попросил Владимира Путина не облагать налогами расходы компании на генетические исследования.

По информации «Русской службы Би-би-си», курировать проект будет предполагаемая старшая дочь президента РФ Мария Воронцова, а «Роснефть» вложит в него от 500 миллионов до одного миллиарда долларов до 2027 года.