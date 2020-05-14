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Путин предложил создать Национальную базу генетической информации

17:11 14.05.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий 14 мая предложил создать в России Национальную базу генетической информации. Для этого, по словам президента, должны быть использованы отечественные «весомые компетенции и наработки в биоинформатике».

Согласно стенограмме на сайте Кремля, успех генетических исследований во многом определяют «цифровые технологии, доступ к массивам данных — чем больше их объем, тем достовернее, надежнее результаты». Российский лидер отметил, что, как и в сфере научного приборостроения, в этих сферах следует «обеспечить свой суверенитет».

Путин подчеркнул, что генетические технологии обладают «огромной силой», а потому нуждаются в особом контроле. По мнению президента, должен быть соблюден баланс между свободой научного поиска, интересами людей и этической составляющей. Глава государства поручил кабмину организовать финансирование такого проекта за счет средств госбюджета.

Также 14 мая стало известно, что «Роснефть» Игоря Сечина стала техпартнером проекта по созданию трех геномных центров в России. Эти организации будут работать по нескольким направлениям — биобезопасность, промышленность, сельское хозяйство и медицина. При этом Сечин попросил Владимира Путина не облагать налогами расходы компании на генетические исследования. 

По информации «Русской службы Би-би-си», курировать проект будет предполагаемая старшая дочь президента РФ Мария Воронцова, а «Роснефть» вложит в него от 500 миллионов до одного миллиарда долларов до 2027 года.

Темы: Россия, ОАО «НК «Роснефть», Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.05.2020, 23:46
Гость: Павел__

" Для разработки биологического оружия против нас"
- неа, для защиты нас от био-оружия.
А если (точнее - "когда") данная инфа окажется у амеров - объявим виноватыми "либерастов" и еще сильнее сплотимся вокруг главаря этих либерастов, который этих либерастов сам собрал, сам им власть вручил, но - который все двадцать лет, (если верить ольгинско-савушкинским инет-) - с этими-же либерастами "борется".
14.05.2020, 23:15
Гость: Да

НИИГЕНЕТИКА - ИЗ ВИКИ..
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"Задачами института были создание новых технологий для выращивания и селекции микроорганизмов для создания медицинских препаратов, получения ферментов для нужд сельского хозяйства, химической промышленности, производства биотоплив, мономеров и полимеров. Для производства различных аминокислот, ферментов, нуклеотидов и нуклеозидов, витаминов, антибиотиков, белков человека и животных в институте используют разработанные сотрудниками технологии на основе микроорганизмов. На основе разработанных в ГосНИИгенетика технологий в России было в 1970 году создано производство кристаллического лизина и глутамата натрия.

В НИИ создана база живых промышленных микроорганизмов (ВКПМ) из более, чем 16,5 тысяч промышленных и генетически маркированных штаммов. Для сохранения микроорганизмов в институте имеются криоустановки с жидким азотом."
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Теперь это в Кучатнике? Ну, скажем, охрана там хорошая..как на любом атомном объекте.. будем посмотреть, что выйдет..
14.05.2020, 23:12
Гость: Дык это

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