За отказ от тестирования на COVID-19 россиянам грозит штраф до 40 тыс.руб.

13:25

За "бездействие при коронавирусе" граждан России будут штрафовать.

В МВД пояснили, что подразумевается под бездействием. Это

- невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении из-за границы и своем фактическом месте пребывания,

- отказ от обращения за медицинской помощью в случае появления любого ухудшения состояния здоровья,

- уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию COVID-19.

В министерстве отметили, что это влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия"). Наказание по этой статье предусматривает штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, отмечает ТАСС.