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За отказ от тестирования на COVID-19 россиянам грозит штраф до 40 тыс.руб.

13:25 16.05.2020
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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За "бездействие при коронавирусе" граждан России будут штрафовать. 

В МВД пояснили, что подразумевается под бездействием. Это 

- невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению  о возвращении из-за границы и своем фактическом месте пребывания,

- отказ от обращения за медицинской помощью в случае появления любого ухудшения состояния здоровья,

- уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию COVID-19.

В министерстве отметили, что это влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия"). Наказание по этой статье предусматривает штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, отмечает ТАСС.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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16.05.2020, 20:28
Гость: Москва

Отработать на общественных работах
16.05.2020, 19:54
Гость: в той же Америке

прокуратура легко возбудится даже против Трампа,если тот нарушит хоть малейшим образом закон.А насчет ограничения должников вы не правы-они могут передвигаться в пределах своей страны беспрепятственно.
16.05.2020, 19:50
Гость: какой там год?

Счет уже пошел на месяцы...
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