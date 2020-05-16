Власти Москвы: Бесплатная раздача масок может спровоцировать спекуляции

14:35

Власти Москвы полагают, что бесплатная раздача медицинских масок может спровоцировать спекуляции. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Любая бесплатная раздача приводит к тому, что возникает спекуляция. Возникает некий темный рынок, это, наверное, не выход из положения», — сказал он.

За два дня в Москве за нарушение масочного режима в общественном транспорте были оштрафованы почти 200 человек, заявил и.о. руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к правительству РФ с просьбой ввести новое социальное пособие для населения на время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которое будет направлено на помощь населению в обеспечении необходимых средств индивидуальной защиты - масок и перчаток.