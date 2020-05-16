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Власти Москвы: Бесплатная раздача масок может спровоцировать спекуляции

14:35 16.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Власти Москвы полагают, что бесплатная раздача медицинских масок может спровоцировать спекуляции. Об этом  заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Любая бесплатная раздача приводит к тому, что возникает спекуляция. Возникает некий темный рынок, это, наверное, не выход из положения», — сказал он.

За два дня в Москве за нарушение масочного режима в общественном транспорте были оштрафованы почти 200 человек, заявил и.о. руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к правительству РФ с просьбой ввести новое социальное пособие для населения на время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которое будет направлено на помощь населению в обеспечении необходимых средств индивидуальной защиты - масок и перчаток.

Темы: Москва, Правительство Москвы
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Комментарии читателей
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16.05.2020, 20:25
Гость: м

карикатурненько с масками..
Закон против всего плохого:
налоги увеличиваются в 10 раз.
Народ:
-как-то не очень закон
Власть:
-Вы что, за все плохое?
16.05.2020, 19:53
Гость: Полностью

Поддерживаю. Трудно впарить за деньги товар при наличии бесплатного. Но затраты на покупку завода по производству масок надо отбивать. Да и время жизни маски 1-2 часа и замена, а время жизни плитки измеряется годами. Золотая жила эти маски.
16.05.2020, 19:33
Гость: оффигеть!

«Любая бесплатная раздача приводит к тому, что возникает спекуляция. Возникает некий темный рынок, это, наверное, не выход из положения»-такую мысль даже не прокомментируешь без ненормативной лексике...оффигеть!И кто рулит этой бредятиной?
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