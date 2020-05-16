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В Калужской области размер дополнительных выплат медикам составил 27 рублей

13:03 16.05.2020
Монеты © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Главврач Центральной межрайонной больницы №3 в Козельске Калужской области уволен из-за некорректно выплаченных стимулирующих надбавок медикам, задействованным в работе с заразившимися коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

На днях в местных СМИ появилась информация о том, что размер выплат некоторым медицинским работникам в Козельске составил 27 рублей. При этом, по их словам, они на протяжении месяца работали в выездных бригадах по забору мазков у COVID-положительных контактных пациентов. Незначительные размеры выплат в администрации больницы сотрудникам объяснили приказом, согласно которому расчет осуществлялся по минутам, проведенным непосредственно при контактировании с инфицированным больным.

По данным регионального Минздрава, в настоящий момент конфликт и недопонимание вокруг выплат врачам в Козельске оперативно решен. Коллектив больницы совместно с новым руководителем приняли решение в течение следующей недели предметно разобраться с каждым случаем и при обнаружении несоответствий произвести начисление надбавок.

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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Комментарии читателей
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16.05.2020, 17:35
Гость: stalker

Власть подобного рода случаями сама себя дискредитирует. Это, к слову сказать, явное проявление того, как власть в действительности относится к тем, кто жизнь людям спасает. Наплевательски. Обещает одно, а на выходе дулю с маком показывает. Стоит ли удивляться, что многие медработники увольняются, не желая работать в таких скотских условиях. И чинушам все равно, т.к. сами они лечатся не в тех же поликлиниках и больницам, что и мы с вами. А в своих собственных, ведомственных, где созданы наиболее благоприятные условия. Нам в последнее время показывают видеосовещания с участием премьера Мишустина. Сидит "молодец" на фоне флага, телефонов спецсвязи за широким офисным столом. А нас пытаются убедить, что этот "больной" совещания проводит прямо из стационара. Это что же за стационар такой, где такие условия для работы существуют ?
16.05.2020, 17:02
Гость: Русский

...тихий ужос. Да сразу надо возбуждать уголовное дело на таких гл.врачей ЗА КОРРУПЦИЮ. ОДНОЗНАЧНО.
Пущай работает в тюремной больничке. Там зеков то же надо лечить.
16.05.2020, 16:12
Гость: от Москвы до самых до окраин

Вот такая исполнительская дисциплина вертикали на местах.Тем более Калужская область можно сказать Подмосковье.
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