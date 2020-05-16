В Калужской области размер дополнительных выплат медикам составил 27 рублей

13:03

Главврач Центральной межрайонной больницы №3 в Козельске Калужской области уволен из-за некорректно выплаченных стимулирующих надбавок медикам, задействованным в работе с заразившимися коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

На днях в местных СМИ появилась информация о том, что размер выплат некоторым медицинским работникам в Козельске составил 27 рублей. При этом, по их словам, они на протяжении месяца работали в выездных бригадах по забору мазков у COVID-положительных контактных пациентов. Незначительные размеры выплат в администрации больницы сотрудникам объяснили приказом, согласно которому расчет осуществлялся по минутам, проведенным непосредственно при контактировании с инфицированным больным.

По данным регионального Минздрава, в настоящий момент конфликт и недопонимание вокруг выплат врачам в Козельске оперативно решен. Коллектив больницы совместно с новым руководителем приняли решение в течение следующей недели предметно разобраться с каждым случаем и при обнаружении несоответствий произвести начисление надбавок.