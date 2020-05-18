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Москвичку, год прикованную к постели, оштрафовали за нарушение самоизоляции

21:19 18.05.2020
Стоп-кадр из видео
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В Москве профессор РУДН Ирина Карабулатова, уже год прикованная к постели, получила штраф в размере 4 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции.

Как рассказала сама Карабулатова, в период пандемии коронавируса у нее обострился тонзиллит, из-за чего она вызвала на дом врача, который диагностировал ОРВИ. Женщина подписала постановление о необходимости соблюдать самоизоляцию.

«Я инвалид первой группы, 90% двигательной функции у меня, к сожалению, нарушено, самоизоляцию я соблюдаю уже год, дай бог мне встать. Каково было мое удивление, когда я получила письмо со штрафом за нарушение самоизоляции. Оказалось, что это штраф за то, что у меня нет приложения „Социальный мониторинг“, оно у меня не устанавливается. Никто мне не звонил и не спрашивал, смогла ли я установить его, зато сразу прислали штраф 4 тыс. рублей. Я была бы рада оплатить штраф, если бы служба главконтроля меня не отфутболила. Я вижу в этом коррупцию и халатное отношение. Кто-то получил за это большие деньги? Это способствует тому, чтобы росли протестные настроения», — приводит рассказ Карабулатовой Znak.com.

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Темы: Москва, Карантин
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Комментарии читателей
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19.05.2020, 01:00
Гость: gvozd

я не понял..
китайский князь москвы собянин теперь Требует что бы у вас был смартфон?!
а если у меня НЕТ мобилы вообще?
я вот к примеру отказался от телефона вообще..
нету у меня его - штраф за отсутствие телефона?
когда власть Государства Тотальная и ваша жизнь и каждых взфох под контролем бюрократии - вы оказываетесь актером театра абсурда.
по другому Не бывает в государственном концлагере - история других прмеров не знает.
18.05.2020, 23:09
Гость: Гость

Вы думаете это единичные случаи?
18.05.2020, 22:47
Гость: макар

Это не глупость. Это целенаправленная диверсия. Саботаж и вредительство. И, главное, не забыть свой карман.
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