Москва отказалась от благоустройства города из-за пандемии

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Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции власти Москвы временно заморозили реализацию проектов по благоустройству города, в том числе по программе "Моя улица", пишет газета "Ведомости".

По данным издания, общая сумма приостановленных проектов составляет 350 миллиардов рублей. В данную сумму входят расходы на различные мероприятия, ремонт городских объектов и дорог и тому подобные.

Вместо этого данные средства будут перенаправлены на мероприятия, обладающие первостепенной важностью, такие как перепрофилирование объектов здравоохранения и закупка дезинфицирующих средств для обработки многоквартирных домов и общественных пространств.

Отмечается, что объем дополнительного финансирования превысит 26 млрд рублей.

В 2020 году планировалось благоустройство более 40 улиц, набережных, других общественных пространств, более 180 парковых и озелененных территорий.