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Москва отказалась от благоустройства города из-за пандемии

15:00 18.05.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции власти Москвы временно заморозили реализацию проектов по благоустройству города, в том числе по программе "Моя улица", пишет газета "Ведомости".

По данным издания, общая сумма приостановленных проектов составляет 350 миллиардов рублей. В данную сумму входят расходы на различные мероприятия, ремонт городских объектов и дорог и тому подобные.

Вместо этого данные средства будут перенаправлены на мероприятия, обладающие первостепенной важностью, такие как перепрофилирование объектов здравоохранения и закупка дезинфицирующих средств для обработки многоквартирных домов и общественных пространств. 

Отмечается, что объем дополнительного финансирования превысит 26 млрд рублей.

В 2020 году планировалось благоустройство более 40 улиц, набережных, других общественных пространств, более 180 парковых и озелененных территорий.

Темы: Москва
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Комментарии читателей
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18.05.2020, 18:44
Гость: Гость

Наконец то! А то чета Собяниных уже задолбала весь город своими бордюрами! Не пора ли им собирать чемоданы и на рейс Москва-Тюмень? С июня обещают внутренние рейсы открыть.Самое время)
18.05.2020, 17:57
Гость: Они замахнулись

на самое святое, на бордюры.
18.05.2020, 17:13
Гость: Николай

Хватит уже этих бордюров!
Все комментарии (5)
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