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Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день

11:34 20.05.2020
Конституция
Коллаж © KM.RU
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Голосование по поправкам в Конституцию может быть проведено в один день с парадом Победы, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю.

В администрации президента России обсуждается возможность проведения парада и голосования в один день - 24 июня. Отмечается, что именно эта дата рассматривается как основная для проведения парада.

Чиновники считают, что объединение этих событий "поможет воодушевить граждан". Кроме того, в случае голосования, 24 июня будет объявлен выходным днем.

В Минобороны изданию также сообщили, что парад Победы ориентировочно намечен на конец июня.

В качестве альтернативных дат проведения голосования рассматриваются даты в начале июля, а для проведения парада - 3 сентября. 

Отмечается, что окончательных решений по времени проведения данных событий пока нет. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в России.

Темы: Конституция РФ
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Комментарии читателей
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20.05.2020, 20:47
Гость: Недоверие народное

Из-за навязанного всему народу, но особенно москвичам, бесчеловечного режима "самоизоляции", фактически домашнего ареста со штрафами, не имеющими никакого разумного основания, кроме выполнения указаний глобальных мошенников и преступников из купленной на корню Б.Гейтсом, Рокфеллерами, Соросом и другими вивисекторами и человеконенавистниками ВОЗ, поманной за руку на месте преступления не один раз, потренировавшейся на Мексике в 2009 году с аналогичным режимом закрытия различных секторов экономики, испытывавшей заведомо вредные вакцины, в том числе на беременных женщинах и детях и уходившей от ответственности за свои преступления против человечества по масштабу жертв не уступающие германскому фашизму, возникает диссонанс и вопросы, в том числе к Генпрокуратуре, бросившейся защищать "бедного" Гейтса от "фейков" о его намерениях сократить на население Земли с помощью убивающих людей вирусов и вакцин, что является ФАКТОМ, с которым не худо бы ознакомиться, например, обратившись к властям Нигерии, откуда ВОЗ попросили "на выход", после того, как обнаружили, чем травят их детей, заражая из менингитом пол предлогом вакцинации от полиомиелита. Или кто-то думает, что проталкивая такую повестку в России хорошо "заработает"? Нам усиленно внушают, что возврата к обычной жизни не будет, пока нас не искалечит, не стерилизуют и не уничтожит своими вакцинами этот преступный синдикат, чьими подельниками выступают Собянин и Ко, Попова, С.Колесников в 2009 г. выступавший против вредных вакцин.
20.05.2020, 20:28
Гость: Парад при гауляйтере и аусвайсах?

Собянина и его зондеркоманды в Москве не должно быть, иначе никакой Победы быть не может! Его коды и цифрофашизм сводят на нет смысл Великого праздника, завоеванного нашими отцами, дедами и прадедами! Когда в Москве правят бал иноагенты Собянин, Ракова, Ликсутов, Бирюков, строительная мафия, продолжается погром специализированных научных медицинских учреждений, которые ради денег подкупленные Собяниным директора собственноручно громят и отдают под "вирус" (например, МНТК в Москве, созданный Святославом Федоровым, где обдирают даже мрамор со стен, которым Федоров их покрывал не ради "роскоши", а потому, что микроорганизмы на камне не живут и легче проводить дезинфекции), в присутствии этих оптимизаторов - губителей образования и здравоохранения уважающие себя и своих предков москвичи праздновать Победу не могут! Единственное условие - к подножию НИЧЕМ не закрытого мавзолея должны быть брошены все ссовские аусвайсы и штрафы, все эти кривые программы для кражи персональных данных москвичей и их личности, включая биометрию и все остальные данные о здоровье, незаконные пропуска и камеры в метро и на дорогах должны быть полностью демонтированы и уничтожены! Наши предки воевали не за цифровой концлагерь, не для того они освобождали людей из концлагерей, чтобы собянины и поповы под руководством преступной организации ВОЗ, ответственной за проведение опытов на людях через калечащие и стерилизующие их вакцины, ставили эксперименты на потомках победителей как это уже было в 90-е.
20.05.2020, 18:42
Гость: World

Будем знать и не пропустим
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Так я не сторонник парадов как таковых и на Красной площади, ровно как не сторонник кладбища там
Но на парады люблю смотреть
И скорее принимаю эту идею для отведенного места. С изменяемой конфигурацией самого места.
Например
Когда парад - выдвигаются трибуны - и поднимается покрытие
Когда нет парада - это трансформируется. скажем в Бассейн или что то еще. даже если аэродром для малой авиации
Конечно это требует особых технологий (хотя бы для трибун) . Ну а России куда деваться то. Некуда.
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