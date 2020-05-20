Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день
Голосование по поправкам в Конституцию может быть проведено в один день с парадом Победы, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю.
В администрации президента России обсуждается возможность проведения парада и голосования в один день - 24 июня. Отмечается, что именно эта дата рассматривается как основная для проведения парада.
Чиновники считают, что объединение этих событий "поможет воодушевить граждан". Кроме того, в случае голосования, 24 июня будет объявлен выходным днем.
В Минобороны изданию также сообщили, что парад Победы ориентировочно намечен на конец июня.
В качестве альтернативных дат проведения голосования рассматриваются даты в начале июля, а для проведения парада - 3 сентября.
Отмечается, что окончательных решений по времени проведения данных событий пока нет. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в России.