BILLA окажет адресную помощь подопечным фонда «Детские сердца»

17:30

Сеть супермаркетов BILLA и благотворительный фонд «Детские сердца» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания окажет адресную помощь детям с врожденными заболеваниями сердца.

Это продолжение благотворительной программы BILLA «Желтый пакет помогает детям». В ходе инициативы часть средств от продажи больших биоразлагаемых пакетов желтого цвета направляется на оплату лечения больных детей.

Программа реализуется с 2008 года, в рамках программы было перечислено свыше 97,4 миллиона рублей. За это время 964 ребенка смогли пройти лечение в Научном Центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН, Центральном научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова и ФГУ «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования».

Теперь получить помощь специалистов смогут и подопечные фонда «Детские сердца», который поддерживает детей с врождёнными пороками сердца, чьи родители не в состоянии сами оплатить операции.

