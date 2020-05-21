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Следователи проверят данные о двойном гражданстве Мизулиной

12:35 21.05.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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СКР начал расследование после публикации данных о двойном гражданстве члена Совета Федерации Елены Мизулиной. По информации издания Baza, Следственный комитет обратился по данному вопросу в посольство Бельгии.

Как отмечает издание, сотрудники СК направили в бельгийское посольство официальный запрос, чтобы тем самым выяснить, действительно ли сенатор связана с этим государством. Кроме того в Следственном комитете намерены провести беседы со СМИ чтобы узнать, как именно им удалось получить данные о гражданстве Бельгии у Мизулиной.

Минувшей зимой сразу несколько СМИ сообщили о том, что у Мизулиной есть вид на жительство в Бельгии. Об этом, среди прочих, писал Telegram-канал «Небожена» и издание «Экспресс-газета».

В ответ сама сенатор объявила, что у нее «нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах» и что «заявлять подобное просто смешно», поскольку она упоминается во всех ограничительных списках из-за своей «патриотической позиции».

Темы: Правоохранительные органы в России, Бюрократия и чиновничество в России, Следственный комитет России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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21.05.2020, 18:11
Гость: Эка невидаль!

Да разве такие сенаторы есть,
Чья с тем же пятном не была бы их "честь"?
Из этих "патрициев" нет у какого
Двойного гражданства, а то и тройного?
21.05.2020, 17:47
Гость: советую

Мизулиной обратиться за помощью к своему коллеге сенатору с еврейской фамилией Клишас. Он то с его обширными связями во власти и владельцем огромной недвижимости за рубежом найдет способ как помочь простому русскому депутату.
21.05.2020, 17:08
Гость: да

Скажите об этом президенту. Наверное он не знает. На память сразу всплывает еврейская фамилия сенатора Клишаса с недвижимостью в Швейцарии и телеведущая-доктор всем известная Малышева, кстати тоже еврейка, с многомилионными особняками и элитной недвижимостью за пределами страны.
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