Следователи проверят данные о двойном гражданстве Мизулиной

12:35

СКР начал расследование после публикации данных о двойном гражданстве члена Совета Федерации Елены Мизулиной. По информации издания Baza, Следственный комитет обратился по данному вопросу в посольство Бельгии.

Как отмечает издание, сотрудники СК направили в бельгийское посольство официальный запрос, чтобы тем самым выяснить, действительно ли сенатор связана с этим государством. Кроме того в Следственном комитете намерены провести беседы со СМИ чтобы узнать, как именно им удалось получить данные о гражданстве Бельгии у Мизулиной.

Минувшей зимой сразу несколько СМИ сообщили о том, что у Мизулиной есть вид на жительство в Бельгии. Об этом, среди прочих, писал Telegram-канал «Небожена» и издание «Экспресс-газета».

В ответ сама сенатор объявила, что у нее «нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах» и что «заявлять подобное просто смешно», поскольку она упоминается во всех ограничительных списках из-за своей «патриотической позиции».