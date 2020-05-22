России предрекли максимальный уровень безработицы с 2011 года

13:48

Минэкономразвития спрогнозировало рекордный за долгое время рост безработицы в стране. Как сообщили в министерстве, по итогам 2020 года показатель, вероятно, увеличится до 5,7%, передает РИА Новости.

Согласно прогнозу ведомства, до такой отметки безработица увеличится с 4,6%. Это значение было зафиксировано в 2019 году. При этом новые предполагаемые показатели близки к цифрам за 2011-й, когда безработица составляла 6,5%.

Однако в Минэкономики подчеркивают, что в дальнейшем безработица будет постепенно снижаться: до 5,4% в 2021 году, 4,9% — в 2022 году и 4,7% — в 2023 году.

В вопросе прогнозируемого ВВП эксперты ведомства считают, что показатель достигнет докризисного значения в первом полугодии 2021 года, отметил глава министерства Максим Решетников. По словам министра, в этом году российская экономика снизится на 5%. Впоследствии начнется восстановительный рост, и уже в 2023 году экономика вырастет на 3,1%.