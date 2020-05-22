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России предрекли максимальный уровень безработицы с 2011 года

13:48 22.05.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Минэкономразвития спрогнозировало рекордный за долгое время рост безработицы в стране. Как сообщили в министерстве, по итогам 2020 года показатель, вероятно, увеличится до 5,7%, передает РИА Новости.

Согласно прогнозу ведомства, до такой отметки безработица увеличится с 4,6%. Это значение было зафиксировано в 2019 году. При этом новые предполагаемые показатели близки к цифрам за 2011-й, когда безработица составляла 6,5%.

Однако в Минэкономики подчеркивают, что в дальнейшем безработица будет постепенно снижаться: до 5,4% в 2021 году, 4,9% — в 2022 году и 4,7% — в 2023 году.

В вопросе прогнозируемого ВВП эксперты ведомства считают, что показатель достигнет докризисного значения в первом полугодии 2021 года, отметил глава министерства Максим Решетников. По словам министра, в этом году российская экономика снизится на 5%. Впоследствии начнется восстановительный рост, и уже в 2023 году экономика вырастет на 3,1%.

Темы: Россия, Рынок труда и безработица в России, Экономика и финансы, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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22.05.2020, 17:39
Гость: Ой, Витя, и я волнуюсь

Что будет Трамп делать с безработицей, просто ума не приложу.
22.05.2020, 17:19
Гость: Виктор

Гм... вам, непритязательный вы наш мечтатель, запах разлагающихся трупов в рефрижераторах в Нью-Йорке не мешает? Какое может быть теперь промышленное производство в США, если Китай уже производит промышленной продукции больше, чем США, ЕС и Япония вместе взятые? Как могут состязаться гуголы-миуголы и надкушенные яблоки с такими гигантами, как Хуавей, Хиаоми? Не смогут, ни по качеству, ни по количеству, ни по цене! Еще Стив Джобс ответил журналистам на вопрос, почему он не хочет перенести производство в США: - Да где же я вам возьму в США столько инженеров и сколько будет стоить продукция наша? Между прочим, Хуавей заключила с 42 странами договора на создание у них мобильной связи поколения 5G, ведутся испытания 5G и в России. А в США и ЕС и конь ещё не валялся!
22.05.2020, 16:56
Гость: Ссссс!!!!!!!

Думать иначе,чем задано Личному работодателем не просто смешно,а просто грозит ему безработицей как не соответствующему своей должности лакировщику системы.Танюху,его подельницу, выперли он теперь на очереди.Господа,надо ему посодействовать.
Только у нас есть обнуляющийся ,стоящий перед или,или,котороиу вирус стал подарком фортуны
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