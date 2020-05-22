Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, ранее введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Так, с 25 мая в столице частично откроются офисы МФЦ "Мои документы", начнет работать каршеринг, работодатели смогут оформлять цифровые пропуска для своих сотрудников.

МФЦ "Мои документы" откроются в 88 самых густонаселенных районах города. Они будут предоставлять услуги, которые невозможно получить онлайн и только по предварительной записи.

Работодатели смогут оформлять сотрудникам пропуска, однако власти Москвы напоминают, что по возможности компании должны оставить их на удаленной работе. Открывать офисы в полном объеме еще преждевременно.

При этом для передвижения по городу будут работать только московские цифровые пропуска. Жители регионов могут уже начать их оформление.

Также возобновляется работа каршеринга. Минимальный срок аренды автомобиля составляет пять дней и только при налиции цифрового пропуска. Оператор каршеринга обязан проводить полную дезинфекцию автомобиля после каждого клиента.

Ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах жителями города является обязательным. В том числе это касается всех помещений железнодорожной инфраструктуры: вокзальные помещения, кассы, переходы, железнодорожные перроны.