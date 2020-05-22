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Ковидофобия довела жительницу Анапы до нервного срыва

15:47 22.05.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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В Сети появилась видеозапись, на которой жительница одного из жилых домов не пускает в подъезд проживающую там женщину с детьми.

Как можно видеть, женщина в маске и одной перчатке с криками и матом прогоняет соседку подальше от дома. 

В итоге девушка с ребенком смогла попасть в подъезд только через пожарный вход, который открыли соседи.

По данным телеканала Телеканала 360, девушка, которой буйная пенсионерка приградила путь, приехала из Подмосковья с ребенком инвалидом, которому необходимы морской воздух и тепло. Жила она в этом доме у знакомых.

По словам ее родственницы, данный конфликт начался еще раньше, в магазине, где пенсионерка толкнула ее, «потом опередила перед входом в подъезд, и начался цирк». Житель этого же дома также рассказал, что это не первая выходка эмоциональной бабушки. По его словам, она живет в соседних домах, но делает обходы и держит ситуацию под контролем. Как-то ей что-то не понравилось, и она стала кидать камни в припаркованный автомобиль.

Темы: Коронавирус, Анапа, Видео ролики
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Комментарии читателей
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22.05.2020, 17:45
Гость: Александр

Шизойды атакуют!
22.05.2020, 17:20
Гость: Сердечник

типичная фрикодурофилия, лечится трудотерапией
22.05.2020, 17:18
Гость: Здесь

нужен не вирусолог, а психиатр.
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