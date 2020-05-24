Полиция проверяет информацию о массовой вечеринке в центре Новосибирска

13:40

Власти Новосибирска просят полицию проверить и наказать виновных в организации танцевальной вечеринки в центре Новосибирска.

Стоп-кадр из видео

В ночь на 24 мая в социальных сетях и СМИ появились видеозаписи и фотографии массовой вечеринки в центре Новосибирска на площади Ленина. Несколько десятков молодых людей без масок пляшут под хиты Верки Сердючки, групп «Ленинград», «Руки вверх» и других. В руках у собравшихся бутылки с алкоголем.

При этом в Новосибирской области действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, масочный режим в общественных местах и другие ограничения.

"По сведениям, изложенным в материалах СМИ, и сообщениям в соцсетях губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил полиции провести проверку по фактам нарушения общественного порядка и режима тишины", - сообщил РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.