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Полиция проверяет информацию о массовой вечеринке в центре Новосибирска

13:40 24.05.2020

Власти Новосибирска просят полицию проверить и наказать виновных в организации танцевальной вечеринки в центре Новосибирска.

Стоп-кадр из видео

В ночь на 24 мая в социальных сетях и СМИ появились видеозаписи и фотографии массовой вечеринки в центре Новосибирска на площади Ленина. Несколько десятков молодых людей без масок пляшут под хиты Верки Сердючки, групп «Ленинград», «Руки вверх» и других. В руках у собравшихся бутылки с алкоголем.

При этом в Новосибирской области действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, масочный режим в общественных местах и другие ограничения.

"По сведениям, изложенным в материалах СМИ, и сообщениям в соцсетях губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил полиции провести проверку по фактам нарушения общественного порядка и режима тишины", - сообщил РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

Темы: Новосибирск, Карантин
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Комментарии читателей
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24.05.2020, 19:19
Гость: Сердечник

м-да, на субботник эту шантрапу не соберёшщь...
24.05.2020, 18:50
Гость: моменто мори

Китайцы дисциплинированные почти победили эпидемию, а РФ, США ее не переживут, - менталитет раздолбайский.
24.05.2020, 16:49
Гость: stalker

Наказать виновных. В таком случае виновным в организации вечеринки может и не быть. Договорились собраться путем переписки через социальные сети и съехались в определенное время в определенном месте. Ищи теперь чья это была инициатива.
Все комментарии (12)
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