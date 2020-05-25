Глава ВЭБа Шувалов анонсировал новые сокращения сотрудников

10:05

Госкорпорация ВЭБ.РФ решила сократить 10% сотрудников в июле. Об этом заявил глава компании Игорь Шувалов в интервью РБК. Он добавил, что также будет изменена структура управления организации.

Сам процесс чиновник окрестил «интенсификацией труда», которая завершит «этап трансформации» ВЭБа.

«С 1 июля проведем еще одну процедуру сокращения. Это будет завершающий этап трансформации. Мы меняем и структуру управления. В некоторых подразделениях будут перераспределены силы. Одновременно проводим аудит должностей силами PwC. У нас есть единицы, которые переоценены или, наоборот, недооценены», - пояснил Шувалов.

По его словам, в ВЭБе решили отказаться от водителей, дорогих медстраховок, а руководство, включая самого Шувалова, перешло на личные автомобили вместо служебных. Глава госкорпорации также отметил, что проблемы организации по капиталу и финансовым обязательствам уже позади.