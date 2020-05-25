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В Госдуме предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии

07:35 25.05.2020
Фото © KM.RU, Вадим Черноусов
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В Госдуму внесен законопроект, предлагающий начислять надбавку к пенсии на пять лет раньше, пишет РИА Новости.

Сейчас надбавка пенсии начисляется с 80 лет. Согласно закону "О страховых пенсиях", с этого возраста устанавливается повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. 

Авторами нового законопроекта выступили депутаты от фракции ЛДПР, а также вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Борис Пайкин и Дмитрий Свищев, а также сенатор Сергей Леонов.

Этим документом предлагается внести изменения в закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости будет предоставляться лицам, достигшим 75 лет.

Авторы законопроекта ссылаются на Всемирную организацию здравоохранения, которая относит лиц, достигших возраста 75 лет к лицам старческого возраста. Практически все лица, достигшие этого возраста, имеют хронические заболевания, поэтому во многих странах им предоставляются дополнительные меры социальной поддержки.

Принятие данного законопроекта позволит, по мнению депутатов, обеспечить более достойный уровень жизни гражданам этой возрастной категории.

Вступление закона в силу предполагается с 1 января 2021 года.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Законотворческая деятельность в России, Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России
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Комментарии читателей
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25.05.2020, 11:01
Гость: Шило

Помирают не от старости, а от возраста! Эх вы, темнота!
25.05.2020, 09:30
Гость: Макар

После сотворения массы пакостей и гадостей решили подсластить пилюлю. Но до 75 протянут немногие. Да и не факт, что закон примут.
25.05.2020, 09:22
Гость: stalker

Это банальный подкуп населения перед голосованием по поправкам к Конституции. Правда, инициатива очень наивная. Многие ли у нас доживают до возраста 75 или 80 лет ? То-то.
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