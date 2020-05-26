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Стало известно расписание ЕГЭ для выпускников 2020

08:45 26.05.2020
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Рособрнадзор опубликовал новый проект расписания Единого государственного экзамена для выпускников 11 классов 2020 года. 

Как пишет "Интерфакс", тренировочные экзамены пройдут 29 и 30 июня, но они предназначены исключительно для организаторов и пройдут без участия школьников. На нем планируется отшлифовать все технические нюансы ЕГЭ.

Первый же экзамен для школьников состоится 3 июля. В этот день ЕГЭ пройдет по географии, литературе и информатике.

Экзамен по русскому языку пройдет в два дня - 6 и 7 июля, 10 июля состоится экзамен по математике, 13 июля - история и физика, 16 июля - обществознание и химия, 20 июля - биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам, 22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 и 25 июня. 

Напомним, что в этом году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые планирует поступать в вузы. 

Темы: Проблемы ЕГЭ, Школьное образование в России, Роспотребнадзор
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