]]>
]]>
Главная В России Новости

Экс-глава Чувашии подал иск к Путину о восстановлении в должности

00:19 27.05.2020
Фото со страницы Михаила Игнатьева в соцсети
Материалы по теме:

Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд, в котором он оспаривает указ о досрочном прекращении своих полномочий. В качестве ответчика в иске указан президент России.

Точная формулировка иска: «<...> об оспаривании Указа Президента Российской Федерации от 29.01.2020 N 68 «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики», пишет РБК. Судебное заседание назначено на 30 июня, на 10:00 мск.

Указ об отрешении Игнатьева от должности главы Чувашской Республики президент подписал 29 января. В указе говорилось, что Игнатьев снимается с должности «в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации». Врио главы республики был назначен Олег Николаев.

В январе 2020 года произошло два инцидента с участием главы Чувашии, вызвавших широкий общественный резонанс.

Сначала Игнатьеву пришлось извиняться за фразу о том, что "надо мочить" журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком". Позже Игнатьев, извинившись за эту фразу, заявил, что смысл его "речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили", напоминает "Интерфакс".

В конце января Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.

 

 

Темы: Чувашия, Институт губернаторов в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.05.2020, 11:31
Гость: Нужен

не суд, а трибунал.
27.05.2020, 10:56
Гость: Рабинович

Да уж, ещё год назад никакой отставленный губернатор не посмел бы оспаривать указ Президента. Даже Лужков, получив в своё время пинка от Медведева, не рискнул подать иск, хотя был готов это сделать...
Так что ж, почуяла стая, что Акела уже стар?
И главное: этот умник сам решил подать иск, или ему подмигнули из одной из кремлёвских башен?...
27.05.2020, 10:01
Гость: Петр

Таких Игнатьевых надо подальше держать от власти. А то еще станцует на столе прилюдно.
Все комментарии (17)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации