Экс-глава Чувашии подал иск к Путину о восстановлении в должности

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Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд, в котором он оспаривает указ о досрочном прекращении своих полномочий. В качестве ответчика в иске указан президент России.

Точная формулировка иска: «<...> об оспаривании Указа Президента Российской Федерации от 29.01.2020 N 68 «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики», пишет РБК. Судебное заседание назначено на 30 июня, на 10:00 мск.

Указ об отрешении Игнатьева от должности главы Чувашской Республики президент подписал 29 января. В указе говорилось, что Игнатьев снимается с должности «в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации». Врио главы республики был назначен Олег Николаев.

В январе 2020 года произошло два инцидента с участием главы Чувашии, вызвавших широкий общественный резонанс.

Сначала Игнатьеву пришлось извиняться за фразу о том, что "надо мочить" журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком". Позже Игнатьев, извинившись за эту фразу, заявил, что смысл его "речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили", напоминает "Интерфакс".

В конце января Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.