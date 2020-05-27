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Дочь Успенского просит не называть новую литературную премию именем отца

14:47 27.05.2020
Эдуард Успенский
Фото с сайта wikipedia.org
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Дочь детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна выступила против присвоения имени своего отца новой литературной премии.

Ранее Российская государственная детская библиотека объявила конкурс на лучший логотип новой литературной премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского. Целью премии станет поощрение авторов, воспитывающих любовь к русскому языку и отечественной литературе.

Однако Татьяна Успенская посчитала, что имя ее отца не должно быть связано ни с какой премией, так как в обычной жизни он был "домашним тираном". В своем открытом письме, которое цитируе издание "Собеседник", она пишет, что Успенский был в жизни "очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие", которое систематически повторялось по отношению к его женам, детям, внукам.

В поддержку дочери Успенского выступили его экс-супруга Элеонора Филина, а также ведущая Оксана Пушкина. 

В свою очередь художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский и поэт Юрий Энтин, поддержали присвоение премии имени Успенского. По их словам надо разделять частную и общественную жизни людей. И в данном случае речь идет о значительном вкладе Успенского в детскую литературу, оспаривать который нельзя. 

"Я знаю писателя Успенского, который сделал огромную пользу стране в воспитании и созидании детей, поэтому он полноправно имеет право, чтобы премия называлась его именем", - цитирует слова Грачевского РИА Новости.

Энтин же в интервью газете "МК" заявил, что с помощью таких заявлений Успенская может "сводить счеты" из-за отсутствия ее имени в завещании писателя. "Его первую жену, мать Татьяны, звали Риммой, я знал ее и дочку помню, только маленькой. Он разошелся с семьей давно, и никто не выступал почему-то раньше, а когда стали делить наследство, тут все вспомнили и припомнили ему", — сказал Энтин.

Ознакомившись с письмом дочери Успенского, в Российской государственной детской библиотеке решили не отступать от задуманного. Организаторы премии заявили, что решающим фактором стали творческие заслуги, а не личные качества Успенского. Премии присвоено его имя как выдающегося детского писателя, создателя известных и всемирно любимых персонажей, виртуозного сказочника и мастера художественного рассказа, пояснили организаторы.

Эдуард Успенский скончался 14 августа 2018 года. Ему было 80 лет.

Темы: Книжный бизнес, Скандалы и разоблачения в России
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Комментарии читателей
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27.05.2020, 16:17
Гость: мнение

Как бы не вел себя Успенский по отношению к дочери от первой жены, я пойму ее обиду, но никак не желание вытащить семейные простыни на обозрение. Весьма базарное поведение.В любом случае, таланты нелюбимого ею Успенского Татьяну не касаются. Это всероссийское достояние.
А кого лишать наследства -только его право.
27.05.2020, 15:16
Гость: Реалло

мда...как человек был полное мамно...да и Чебурашку как персонаж он попросту стащил в одном популярном до Революции юмористическом журнале.А как образ - Чебурашку придумал художник-мультипликатор.
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