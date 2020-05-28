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Собянин решил сохранить режим ограничений до появления вакцины от Covid-19

17:14 28.05.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введенный в столице режим ограничений сохранится до появления вакцины от Covid-19.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

В частности, Собянин сказал, что «режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго - до того, как мы вакцину не получим». При этом он не пояснил, что конкретно имеется в виду под понятием «режим самосохранения».

Говоря о возможности открытия фитнес-клубов и парикмахерских, Сергей Собянин заявил, что «не надо забегать вперед, если будем забегать вперед - это приведет к откату».

Напомним, ранее мэр Москвы продлил самоизоляцию до 14 июня и намерен разрешить москвичам прогулки по графику с 1 июня.

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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29.05.2020, 01:53
Гость: Никифор

Терпилы всё стерпят.
29.05.2020, 01:44
Гость: gvozd

Хотя Христос тоже еврей.
--
кхм кхм..
Христос был из галилеи.. она враждовала с иудеей (а скем иудея не враждовала).
даже сегодня, будучи частью израильской теократии, в галилее нет иудеев.
вобщем, это крайне спорно, что Христос был евреем.
29.05.2020, 01:32
Гость: еще имея маркер IgM, что говорит о том, что протекает болез

Какая болезнь, болезный?
Там молжет быть обычное банальное ОРЗ.
ЩАС всех подряд метут.
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