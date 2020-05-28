Собянин решил сохранить режим ограничений до появления вакцины от Covid-19

17:14

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введенный в столице режим ограничений сохранится до появления вакцины от Covid-19.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

В частности, Собянин сказал, что «режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго - до того, как мы вакцину не получим». При этом он не пояснил, что конкретно имеется в виду под понятием «режим самосохранения».

Говоря о возможности открытия фитнес-клубов и парикмахерских, Сергей Собянин заявил, что «не надо забегать вперед, если будем забегать вперед - это приведет к откату».

Напомним, ранее мэр Москвы продлил самоизоляцию до 14 июня и намерен разрешить москвичам прогулки по графику с 1 июня.