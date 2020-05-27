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Собянин продлил самоизоляцию в Москве до 14 июня

21:17 27.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня. Соответствующий указ был опубликован на сайте мэра.

Собянин считает, что хотя Москва и перешла ко второму этапу смягчения ограничений, но риск заражения все еще сохраняется. Также он отметил, что еще рано открывать рестораны, театры и музеи, фитнес-клубы и парикмахерские. Преждевременно отменять и масочный режим, социальное дистанцирование и отказываться от работы на удаленке, полагает Собянин.

Напомним, ранее Собянин предложил возобновить с 1 июня работу непродовольственных магазинов, а также решил разрешить москвичам прогулки по графику.

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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