Собянин продлил самоизоляцию в Москве до 14 июня

21:17

Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня. Соответствующий указ был опубликован на сайте мэра.

Собянин считает, что хотя Москва и перешла ко второму этапу смягчения ограничений, но риск заражения все еще сохраняется. Также он отметил, что еще рано открывать рестораны, театры и музеи, фитнес-клубы и парикмахерские. Преждевременно отменять и масочный режим, социальное дистанцирование и отказываться от работы на удаленке, полагает Собянин.

Напомним, ранее Собянин предложил возобновить с 1 июня работу непродовольственных магазинов, а также решил разрешить москвичам прогулки по графику.