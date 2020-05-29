]]>
]]>
Главная В России Новости

В Московской области частично сняли ограничения из-за коронавируса

00:14 29.05.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Материалы по теме:

В Подмосковье отменены некоторые ограничения, которые были введены в регионе из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С 1 июня смогут возобновить работу с клиентами организации, предоставляющие услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, а также химчистки.

Также возобновится работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, площадью до 400 кв. м и с отдельным входом, в том числе магазинов со строительными материалами и товарами для сада.

Начнут работать библиотеки и кинотеатры на открытых площадках.

Кроме того, при условии соблюдения социальной дистанции отменяется заперт на посещение кладбищ.

Можно будет посещать парки, осуществлять прогулки, занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе (в том числе для граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями), но не более 2 человек совместно, на расстоянии 5 метров (если не проживают совместно).

При этом пока остается под запретом работа кафе и ресторанов, салонов красоты, спа-салонов, торговых центров.

По-прежнему нельзя будет посещать детские и спортивные площадки.

С 23 мая в Московской области отменили пропускной режим, но ввели штрафы за выход из дома без масок. Для поездок в Москву, где пропускной режим был продлен до 14 июня включительно, необходимо оформлять московские цифровые пропуска.

Темы: Коронавирус, Московская область, Правительство Московской области
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации