Названа дата проведения онлайн-выпускных в школах

17:03

Министерство просвещения рекомендовало регионам 27 июня провести в школах онлайн-выпускные.

«Оценив ситуацию, рекомендуем в июне отметить выпускной онлайн, а в начале осени отпраздновать традиционно в более живом и тесном формате», - заявил Министр просвещения Сергей Кравцов.

При этом в ведомстве отметили, что в традиционном формате выпускные смогут пройти в тех регионах, где на тот момент будет действовать третий этап снятия введенных ограничений. При этом выпускные в таких субъектах должны будут проводиться «в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора».

Также отмечается, что при соблюдении требований Роспотребнадзора провести очные выпускные можно будет по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ.

Напомним, что в текущем году 11-е классы оканчивают порядка 700 тысяч школьников. Основным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер», который завершится фестивалем «Алые паруса».