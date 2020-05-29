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Путину предложили сократить финансирование клиник, проводящих аборты

08:07 29.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила президенту РФ Владимиру Путину сократить финансирование клиник, проводящих операции по искусственному прерыванию беременности.

Как пишет "Интерфакс", она предложила, чтобы объем выделяемых той или иной клинике денежных средств был обратно пропорционален количеству проводимых в ее стенах абортах.

Свою точку зрения Кузнецова обосновала тем, что медицинские учреждения должны быть заинтересованы в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по искусственному прерыванию беременности.

Кроме того, она также предложила ограничить в аптеках продажу абортируемых лекарственных препаратов. Соответствующие предложения были направлены уполномоченным в Федеральное Собрание РФ.

Согласно данным Росстата и Счетной палаты РФ, естественная убыль населения в 2019 году стала самой высокой за последние 11 лет. Превышение числа умерших над числом родившихся за девять месяцев прошлого года составило 259 600 человек.

Темы: Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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29.05.2020, 10:03
Гость: д. советник

Аборты виноваты, что люди умирают чаще чем рождаются в РФ? Издавна РФ славилась дорогами и дураками. От себя добавлю: и дурами
29.05.2020, 09:53
Гость: gmogol

Третье сословие видимо сокращается немного быстрее чем требуется в интересах Уважаемых людей, это нехорошо. Сокращение податного поголовья должно приносить Доход и отвечать Интересам, молодец Анна Кузнецова, вовремя подаёт сигнал.
29.05.2020, 09:43
Гость: ???

Что за пещерная дикость ? Разумеется, медицинские учреждения должны проводить с женщинами работу по возможному сохранению плода, но Кузнецова решила явочным порядком просто лишить финансирования операции по абортам. И тем самым полностью запретить эти операции на бесплатной государственной основе и перевести их в высокооплачиваемые частные услуги. Здорово придумано!
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