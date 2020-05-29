Путину предложили сократить финансирование клиник, проводящих аборты

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила президенту РФ Владимиру Путину сократить финансирование клиник, проводящих операции по искусственному прерыванию беременности.

Как пишет "Интерфакс", она предложила, чтобы объем выделяемых той или иной клинике денежных средств был обратно пропорционален количеству проводимых в ее стенах абортах.

Свою точку зрения Кузнецова обосновала тем, что медицинские учреждения должны быть заинтересованы в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по искусственному прерыванию беременности.

Кроме того, она также предложила ограничить в аптеках продажу абортируемых лекарственных препаратов. Соответствующие предложения были направлены уполномоченным в Федеральное Собрание РФ.

Согласно данным Росстата и Счетной палаты РФ, естественная убыль населения в 2019 году стала самой высокой за последние 11 лет. Превышение числа умерших над числом родившихся за девять месяцев прошлого года составило 259 600 человек.