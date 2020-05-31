Песков сообщил подробности проведения парада Победы 24 июня

15:05

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на параде, который пройдет в Москве 24 июня, будут присутствовать гости.

"Безусловно, будет президент и гости на трибуне, - сказал он в эфире телеканала "Россия 1". - Безусловно, будут зарубежные главы государств. Но сама модальность, скажем так, уже эпидемиологическая, это все, что предстоит уточнить".

Дмитрий Песков выразил надежду, что к 24 июня ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, будут отменены: "Будем надеяться, что уже как раз ко времени парада от этого режима практически ничего не останется".

На этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня в Москве и других российских городах военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, напоминает "Интерфакс".

24 июня, согласно документу, объявлено нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.

После объявления новой даты свое присутствие на параде в июне подтвердили молдавский президент Игорь Додон, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, лидер Абхазии Аслан Бжания и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, сообщает РБК. О намерениях посетить парад Победы в Москве также сообщал и президент Сербии Александр Вучич. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому приглашение из Москвы не пришло.