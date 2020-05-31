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Песков сообщил подробности проведения парада Победы 24 июня

15:05 31.05.2020
Парад © KM.RU
© KM.RU
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Пресс-секретарь президента России  Дмитрий Песков рассказал, что на параде, который пройдет в Москве 24 июня, будут присутствовать гости. 

"Безусловно, будет президент и гости на трибуне, - сказал он в эфире телеканала "Россия 1". - Безусловно, будут зарубежные главы государств. Но сама модальность, скажем так, уже эпидемиологическая, это все, что предстоит уточнить".

Дмитрий Песков выразил надежду, что к 24 июня ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, будут отменены: "Будем надеяться, что уже как раз ко времени парада от этого режима практически ничего не останется".

На этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня в Москве и других российских городах военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, напоминает "Интерфакс".

24 июня, согласно документу, объявлено нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.

После объявления новой даты свое присутствие на параде в июне подтвердили молдавский президент Игорь Додон, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, лидер Абхазии Аслан Бжания и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, сообщает РБК. О намерениях посетить парад Победы в Москве также сообщал и президент Сербии Александр Вучич. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому приглашение из Москвы не пришло.

Темы: Россия, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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31.05.2020, 19:05
Гость: Джон

Мда,такого унижения хозяин Кремля давно не испытывал.Приедут главы не то что пятиразрядных стран,а какие-то начальники колхозов!Еще бы из Подмосковья пригласил управдомов в качестве почетных гостей для массовки.
31.05.2020, 18:37
Гость: Книга "Дикие животные России" ("ЭКСМО" Москва 2011)

"Инициаторами по сохранению стерха в 1970-х годах были орнитологи США".
1970 - 1952 = 18 лет парню. С этими "орнитологами" все ясно.
31.05.2020, 17:54
Гость: Стерхи болотные

А я думаю, что приедет. Спасать же надо. Только не вздумайте после этого его попрошайкой называть.
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