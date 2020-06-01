Яд русофобов теряет силу

В скандале по поводу либеральной травли «Бесогона» Михалков неплохо и сам справляется, раскидывая критиков как мелюзгу, но скандал интересен и тем, что в нем мы видим новую черту эпохи



Фото с сайта besogon.tv

О попытках «Богемных генералов» заклевать Михалкова



Никита Сергеевич Михалков в общем-то в защитниках не нуждается. В скандале по поводу либеральной травли «Бесогона» он сам неплохо справляется с начавшими травлю, раскидывая критиков как мелюзгу.

Но этот скандал важен и интересен по той причине, что в нем мы видим новую черту эпохи.

Сразу утешу спикеров «Эха Москвы» и их поклонников: я не верю в рептилоидов. Но я знаю про либеральных «рептилий», про их русофобские клубки, про время от времени происходящие в их среде коллективные спазмы солидарности. Когда подписываются письма, обращения, звучат требования раздавить очередную «гадину» (хотя гадами на поверку оказываются они сами), или, наоборот, защитить от наказания каких-нибудь кощунниц, устраивают шабаши злорадства и ненависти к стране, в которую их занесло Провидение.

Перво-наперво поразило, как оперативно отреагировала на обличительный «Бесогон» Михалкова команда Грефа. Ответные материалы, явно заказные, начали появляться практически сразу, через несколько часов. Однако ж, при этом материалы откровенно слабые, в которых все – не по существу…

Якобы автор «Бесогона» выкрутил и извратил фразы Грефа. Но надо ли их выкручивать?

Греф не настолько вменяем, чтобы понадобилось искажать смысл его фраз. Он на публике сболтнул уже столько лишнего, что этого хватило бы на дюжину судов Линча, если бы такие суды были в русских традициях…

Собственно, ничего нового о Грефе сказано Михалковым не было, но все это ранее было уделом «маргиналов» в соцсетях. И вот возникает ощущение, что сам Греф никак не ожидал такого обличения на уровне федерального канала. Как будто кто-то сковырнул камень, под которым дремала змея или ящерица… И рептилия съежилась от яркого света.

Но его собратья, почувствовав опасность такого вытаскивания на свет, по привычке произвели громкий отвлекающий шум, выпустили зловонные маскирующие струи.

Поведение этого сообщества похоже на театральных клакеров в XIX веке. (Была такая профессия «клакер» – зашикивать, засвистывать и затопывать неугодных и создавать искусственные овации для тех, кто заплатил или кого нужно продвигать как своего. Сравнительно небольшая группа клакеров могла влиять на политику театра и карьеру режиссеров и актеров. В современной России аналогичные методы очень хорошо отработаны либеральными СМИ, во главе которых «Эхо Москвы».)

Но вдруг клакерная метода дает сбой. Большая часть публики уже не ведется на их игру, не поддается агрессивной технологии формирования стадной реакции зала. И под светом софитов оказываются сами проходимцы политического спектакля. Выясняется, что их не так уж много, что они не такие уж громкие, что они не такие уж высокоорганизованные. А их состарившиеся лица завзятых «театралов» уже не могут так убедительно имитировать гнев и презрение. Вместо показного благородства эмоций – какие-то кислые гримасы.

Давайте посмотрим – хоть кто-нибудь из них стал отвечать «Бесогону» по существу? Хоть кто-нибудь объяснил, в чем правда и красота их моральных авторитетов – отечественного мизантропа Грефа, транснациональных мизантропов и лицемеров, того же Гейтса с его собратьями по «Хорошему клубу»? Ведь они защищают именно их, причем не за страх, а за совесть. (То что они мизантропы и доказывать уже, кажется, не нужно - Гейтс вырос на "Популяционной бомбе" Поля Эрлиха, Греф просто помешан на западной литературе по философии успеха, "выбора сильнейших" и господству винеров над лузерами.)

Оказывается, что аргументов нет, единственным выходом из подобной ситуации для либеральных «властителей дум» был и остается Господин Стеб. Свести дело к заурядному ёрничеству, насмешке, глумливому передергиванию. Пошлый и избитый прием, который на Михалкове работает, прямо скажем, не очень эффективно.

Король глума Невзоров разразился вялыми сентенциями вроде: достаточно ли в стране слабоумных, чтобы слушать то, что «творится в полушариях у Михалкова»? Невзоров не удержался от того чтобы приплести к теме чипирования и вакцинации «мировое правительство», «сатанистов» и все тех же «рептилоидов». Мол, программа Михалкова – тема для психиатра…

Ну, во-первых, в условиях пандемии врачей не хватает, в том числе и для душевнобольных. А во-вторых, число тех, кого наши клакеры готовы отправить к психиатру, что-то уж слишком велико, и с каждым днем карантинной диктатуры растет и растет. Но об этом чуть позже.

Итак, Невзоров с этим его злым юродством становится попросту неинтересен. Особенно после того, как его в подобном же стиле густой иронии превзошел Александр Проханов (большой цикл сатир про «Неврозова», выходивших и в газете «Завтра», и в виде особого романа). Человек обладающий хорошим вкусом после такой отповеди со стороны крупнейшего писателя нашей эпохи – должен был бы поискать другое стилевое решение, обновил бы жанр. Но Невзоров-Неврозов, похоже, застрял в нулевых – десятых годах. И его укусы уже не болезненны, его зубы не пронзают, а лишь щекочут.

Так же и «профессионально-официальный оппозиционер» Навальный, конечно же, ничего толкового по поводу передачи Михалкова возразить не смог, кроме кривой усмешки и легкой растерянности в его вечно холодных пустоватых глазах. (Навальный, надо признать, вообще человек патологически не концептуальный – он бессилен сказать миру что-то новое.) Вся эскапада Навального в адрес Михалкова свелась к тому, что таких программ не должно быть на федеральном телевидении, что «Бесогон» оболванивает нас «за наши же деньги», что его даже нельзя спародировать, над ним даже нельзя посмеяться, настолько он абсурден… Неужели настолько?

В том же духе выступил Сергей Минаев, дескать, объяснять здесь «не х..» Зачем Минаев вообще выступил по этому вопросу – непонятно. Ничего не сказал. Разве что присягнул тусовке, подтвердив, что лично его, Минаева, нисколько не смущает «060606» – номер патента одного из изобретений Гейтса. Надо думать, Гейтс и сатанисты, особенно московские, были очень довольны Минаевым.

Примерно в том же русле высказался Матвей Ганапольский, который воззвал к своим единомышленникам в среде кинематографистов (а их там немало!) с упреком: вы почему терпите над собой такого главу вашего творческого Союза?! В общем, как это у них обыкновенно, «лучшие люди» пытаются дать команду «фас». Только силенки уже не те…

Это вам, знаете ли, не юного и начинающего режиссера Быкова подвергать порке за его «Спящих». Михалкова попробуй выпори – он, как известно, потомственный барин. И всевозможных ганапольских и навальных, если потребуется, сам приволочет железной рукой на конюшню. Запросто.

Медиа-тяжеловес Владимир Познер с его претензиями хорошо разобран самим Михалковым. Я бы напомнил, что чуть раньше телеакадемик презрительно обличал короно-скептиков, призывая их, раз уж они хотят что-то понять в проблеме Covid-19, почитать хотя бы «Нью-Йорк Таймс» и другую солидную прессу. Там, указал авторитетным перстом Познер – вы узнаете всю правду, и, дескать, хватит нести отсебятину! И тут вдруг столкновение с Михалковым. Не подействовало на Никиту Сергеевича письмо-предупреждение.

И вот стало наглядным для большинства зрителей «Бесогона» (уже не на телеканале, а в Ютубе), что Познер продолжает свою долгую «службу», что он несет в России миссию защитника двойных стандартов, апологета своего рода расизма. А именно: с умным и аристократичным видом прикрывать все безобразия, которые творились на Русской земле с начала 90-х годов, твердо стоять на том, что все идет в правильном направлении, и что надо потерпеть, пока мы интегрируемся в «нормальный», «свободный» мир, приобщимся высшей расе, попутно выдавливая из себя рабов. И тут вдруг, когда, казалось бы, свободный мир уже раскрыл пасть новоявленной карантинной диктатуры – какой-то сбой, какая-то нестыковка… Гипноз почему-то не работает…

У наших либералов давно сложилось внутри РФ собственное «государство в государстве». Могущественное, связанное тысячью нитей с мировой антисистемой. А в этом их мирке – сформировался свой канцелярит, свой набор штампов. То, что когда-то могло казаться публике остроумным, обратилось в настоящую «либеральную казёнщину», в политкорректное брюзжание.

Вот «Эхо Москвы» в одном из материалов, чуть ли не редакционном, просвещает относительно скандала с «Бесогоном»: «Никто не доказал, что миром управляют масоны, а дым от самолетов – это зомбирующий газ, потому что теории заговоров – это апофения, желание видеть связи там, где их нет...» Далее: «Опускается и тот факт, что технологии дистанционного обучения изучаются в академической среде и имеют доказанную эффективность при продуманном их использовании».

Вот кого они лечат, эти эхо-блогеры? Ребята, когда докажут, что мир управляется масонами и что заговор существует – будет поздно полемизировать! Резвитесь пока!..

Ну а что касается дистанционного обучения – так разве это аргумент? Педагоги, родители и дети уже прекрасно вкусили все прелести дистанционки – так кому вы пытаетесь вправлять арапа? Речь идет не о самообразовании. Понятное дело, что если человек самостоятельно тянется к знаниям, он их найдет и на дистанции. Он и в библиотеку пойдет, и в сеть полезет – и самостоятельно докопается до того, что ему нужно.

Но под эту сурдинку профанировать школьный и вузовский процесс – это самое настоящее преступление против детей. И очень бы хотелось, чтобы виновные в этой профанации ответили как можно скорее!

Юлия Латынина заявила, что у бедного Михалкова «кукуха поехала»…

Но у объективного наблюдателя должно возникнуть прямо противоположное подозрение – похоже, на этот раз наши «привилегированные несогласные» окончательно оторвались от реальности. Они уже не чувствуют того, что постепенно осознаёт большинство граждан. Причем не только в России.

По мере продления карантинной диктатуры процент тех, кто «прозревает», стремительно растет. Вот недавние результаты опроса в США: по данным Yahoo news, 44% членов Республиканской партии США верят в то, что вакцину Билл Гейтс и его соратники смогут использовать, чтобы чипировать людей и следить за ними. Каждый пятый американец уже сегодня отказался бы от антиковид-вакцины, поскольку не доверяет тем, кто ее разрабатывает и продвигает. Российские цифры еще убедительнее – 32% респондентов недавнего опроса заявили, что либо вообще не верят в пандемию, либо считают ее опасность сильно преувеличенной.

Неужели это им непонятно? Пропаганда борьбы с пандемией и нагнетание страха «за свою шкуру» дали обратный эффект. Антивакс – это не движение параноиков. Это движение людей, которые не спешат доверять тем, кому призывают доверять издевающиеся над Михалковым «богемные генералы». Право, а стоит ли им доверять? На мой взгляд, не стоит, о чем я подробно высказался в недавних интервью.

Даже Максим Шевченко, который не преминул кольнуть Михалкова за то, что он, дескать, мстит Грефу, поскольку не получил от Сбербанка кредит на свой ресторанный бизнес, – даже Шевченко к неудовольствию тех, кто его интервьюировал, высказался по поводу чипирования так: «Я не доверяю власти, и через этот чип, вживленный в тело, нами действительно могут управлять. (…) Я бы не доверял такой закрытой системе как государство власть над моими душой, телом и психикой. (…) Я ничего не знаю про вакцинацию, но технологии могут достичь любого уровня. (…) Я вакцинироваться не буду…»

Что, и его, перенесшего короновирус, тоже предложите отправить к психиатру? Или, может быть, привлечь к ответу сотни именитых ученых, биологов и медиков с докторскими степенями, которые не видят почвы для доверия международным структурам, торгующим на пандемии «порнографией страха»?

Скажу откровенно: я не сторонник в данном контексте темы чипирования. На мой взгляд, ни Гейтс, ни Цивилизация Потопа в целом еще недостаточно развиты, чтобы качественно «прошить» людей. Чтобы заполучить себе Антихриста, им надо еще крепко поработать над собой, над своими технологиями, а также сделать что-то с такими огромными платформами цивилизаций, как Индия, исламский мир… Для внедрения «числа зверя» у наших геополитических конкурентов пока что кишка тонка, хотя мессианский зуд, конечно, сильный. Но это мое частное мнение. Могу и ошибаться.

На публике скандал с «Бесогоном» воспринимается как зрелище. Но это – для поверхностных, неглубоких людей. Можно не любить Михалкова за какие-то эпизоды из прошлого, можно не быть и поклонником его фильмов. Но речь совсем не об этом. Не о вкусовщине, знаете ли! В конце концов, так ли это важно для других, какие фильмы нравятся лично вам?

Ненависть Михалков вызывает, прежде всего, своей проникновенной интонацией, идущей от русской консервативной публицистики дореволюционных времен, от нового славянофильства русских деревенщиков и почвенников XX века. Ну и вдобавок к тому – за его последовательную эстетизацию старой России, ее имперского, православно-монархического стиля.

Русофобов от этого выворачивает. Почему, спрашивается? Здесь есть что-то зоологическое. И большинство ненавистников Никиты Сергеевича – это именно зоологические русофобы. А не какие-то идейные.

Они стремительно превращаются в городских сумасшедших, в живые экспонаты кунсткамеры, которую можно было бы разместить разве что в столь любимом Михалковым «Ельцин-центре». А что, может и впрямь оставить этот самый центр для потомков? Со временем переустроив его из музея черт знает чего в настоящий музей «величайшей геополитической катастрофы» – показав в нем все уродства эпохи капитулянтства, фарисейства, добровольного смердяковского самоуничтожения и откровенной глупости тех, кто продавал родину не за грош…

И одну из экспозиций «Ельцин-центра» вполне можно было бы посвятить борьбе современных жрецов чужебесия с «Бесогоном». Чтобы наши потомки помнили об этом и не давали воспроизводиться крайне отвратительным чертам худшей части отечественной интеллигенции. Кроме истории нашей великой культуры полезно для нашего будущего знать и историю русофобии. Тем более такому добродушному и незлопамятному народу, как русские…

Итак, в этом скандале просверкнуло все-таки нечто отрадное. Стало ясно, что, все еще защищая награбленные в 90-е сокровища империи, белые кобры постсоветской богемы выходят в тираж. Срок их годности вышел. И здесь можно сказать словами Маугли, обращаясь к Никите Сергеевичу:

– Отпусти ее, Каа. Она пережила свой яд…