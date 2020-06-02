Ростуризм перейдет в подчинение правительству для восстановления отрасли

15:37

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) намерены передать из подведомства Минэкономики в прямое подчинение вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, который курирует туристическую отрасль. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как пояснил один из источников, решение связано с общенациональным планом по восстановлению экономики. Федеральное агентство по туризму будет отвечать за выполнение мер в отрасли.

По информации агентства, соответствующее распоряжение о передаче Ростуризма в новое подчинение может быть подписано уже в четверг, 4 июня. В самом Ростуризме отказались комментировать информацию. В то же время в аппарате Чернышенко перенаправили вопрос журналистов в пресс-службу кабмина.

До 2018 года Ростуризм подчинялся Минкультуры, но затем был передан в ведение Министерства экономического развития РФ. Вместе с этим Минэкономики были также переданы функции по выработке и реализации госполитики в сфере туризма и туристской деятельности, а также по осуществлению госнадзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

